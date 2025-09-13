Τροχαίο με θύμα 23χρονο στην Κεφαλονιά: Το ΙΧ έπεσε στον γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα

Τραγωδία ανείπωτη συγκλονίζει την Κεφαλονιά, με νεκρό έναν 23χρονο σε φρικτό τροχαίο ατύχημα, όταν το αυτοκίνητό του έπεσε στον γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε ξημερώματα της Παρασκευής (12.9.25), όταν το αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος.

Η εικόνα σοκάρει: ένας άνθρωπος που βρισκόταν με βάρκα στη θάλασσα αντιλήφθηκε το όχημα να έχει βυθιστεί και ειδοποίησε τις αρχές. Η Πυροσβεστική η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων έσπευσαν στο σημείο, όμως όταν κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό οδηγό, ήταν ήδη αργά. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες:

