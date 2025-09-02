Τροχαίο με Porshce: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 45χρονη– Tι ανέφερε στην απολογία της

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (2/9) η 45χρονη οδηγός της Porsche, μετά την απολογία της, για τη σφοδρή σύγκρουση με άλλο ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο και την αποχώρησή της από το σημείο του ατυχήματος, πριν την άφιξη των αρχών.

Οι κατηγορίες που την βαραίνουν είναι σε βαθμό κακουργήματος καθώς διώκεται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Η 45χρονη γυναίκα υπέβαλε απολογητικό υπόμνημα και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι δεν έτρεχε και ότι δεν έκανε κόντρες με άλλο όχημα όπως προέκυψε από μαρτυρία διερχόμενων.

Επίσης, αρνήθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς αυτός ο ισχυρισμός επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα σχετικών αιματολογικών εξετάσεων.

Αναφορικά με την εγκατάλειψη του τόπου του ατυχήματος επισήμανε ότι δεν είχε αντιληφθεί την ύπαρξη του δεύτερου οχήματος στο οποίο επέβαιναν οι δύο παθόντες ενώ μετέβη άμεσα σε νοσοκομείο καθώς έφερε και ίδια τραύματα ως συνέπεια της σύγκρουσης, όπως αναφέρει το grtimes.gr.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παραμένει στη ΜΕΘ η 26χρονη καθώς έχει προβλήματα με την αναπνοή της, έχει κατάγματα και βλάβες στα πνευμόνια της, όπως και ο 27χρονος που σήμερα θα κάνει νέες εξετάσεις. Ο 27χρονος έχει κατάγματα στη σπονδυλική του στήλη.

Τρύφωνας Σαμαράς: «Δεν είναι κολλητή μου για να ξέρω εάν πίνει»

Την ίδια στιγμή, μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ Power Talk, ο Τρύφωνας Σαμαράς, ο οποίος εκείνη τη νύχτα διασκέδαζε με τη 45χρονη και μάλιστα είχε επιβιβαστεί στην Porsche δήλωσε: «Την γνώρισα εκείνο το βράδυ. Πήγα να κάνω δουλειά μαζί της. Δεν είχαμε αμέσως επικοινωνία. Μετά όμως τη συμπάθησα, περνούσαμε πολύ ωραία, ήταν πολύ χαρούμενη. Δεν παρατηρούσα πόσα ποτά μπορεί να έχει πιει ο καθένας. Δεν την ήξερα κιόλας, δεν ήταν κολλητή μου να ξέρω αν πίνει. Δεν έδωσα σημασία γιατί εγώ ήμουν καλεσμένος».

«Ήταν μια χαρά. Δεν έδειχνε να είναι μεθυσμένη. Μου ζήτησαν να σβήσω τα stories μου στo Instagram, αλλά δεν είχε νόημα γιατί αυτά δεν λένε κάτι. Η φίλη της κυρίας μου το ζήτησε. Μου το είπαν το πρωί, στις 7 αλλά εγώ κοιμόμουν. Δεν είναι κάτι κακό. Εγώ δεν πίνω, δεν μου αρέσει καθόλου το ποτό», πρόσθεσε ο γνωστός κομμωτής.

