Τροχαίο με Porsche: Δίωξη για κακούργημα στην 45χρονη – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος της 45χρονης γυναίκας που οδηγούσε την Porsche στο τροχαίο που έγινε στη Θέρμη την Παρασκευή με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ένας 28χρονος και μια 26χρονη που νοσηλεύονται, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Η δίωξη αφορά τις παρακάτω πράξεις:

επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη

σωματική βλάβη από αμέλεια

εγκατάλειψη, από τον υπαίτιο οδηγό, του τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο επήλθε σωματική βλάβη

οδήγηση χερσαίου μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών (σ.σ. πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου)

Η 45χρονη θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Κατά πληροφορίες, από τη δικογραφία δεν φαίνεται να προκύπτει πως είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

Η ίδια προανακριτικά φέρεται να αρνήθηκε ότι εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, υποστηρίζοντας ότι την μετέφερε φιλικό της πρόσωπο στο νοσοκομείο καθώς ήταν τραυματισμένη και σε κατάσταση σοκ.

tanea.gr