Τροχαίο με εκτροπή λεωφορείου στην Πτολεμαΐδα: Νεκρός ο 56χρονος οδηγός από ανακοπή

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν λίγη ώρα στην Πτολεμαΐδα, όταν ο οδηγός λεωφορείο που μετέφερε 40 εργαζομένους της ΔΕΗ, υπέστη ανακοπή, με αποτέλεσμα την εκτροπή του οχήματος.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 7:00 το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, στον δρόμο Πτολεμαΐδας- Κοζάνης, στο ύψος της “Bora-Bora”. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λεωφορείο ιδιώτη, το οποίο σε καθημερινή βάση μεταφέρει εργαζόμενους της ΔΕΗ και εκτελούσε το δρομολόγιο Πτολεμαΐδα – ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, έχοντας επιβαίνοντες 40 εργαζομένους, προσέκρουσε στις σιδερένιες προστατευτικές μπάρες, πριν καταλήξει εκτός δρόμου διότι ο οδηγός υπέστη ανακοπή την ώρα της διαδρομής.

Ένας από τους επιβαίνοντες όταν κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά φέρεται να έπιασε το τιμόνι πατώντας φρένο και ακινητοποιώντας το λεωφορείο. Οι γιατροί με τη διαδικασία της ΚΑΡΠΑ δίνουν μάχη να κρατήσουν στη ζωή τον 56χρονο οδηγό (δυστυχώς κατέληξε δείτε τη συνέχεια). Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που επέβαιναν στο λεωφορείο είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλο λεωφορείο .

Πηγή: kozan.gr