Τροχαίο ατύχημα στο Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου: Δίκυκλο συγκρούστηκε με τρακτέρ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου, όταν δίκυκλο συγκρούστηκε με τρακτέρ.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (10.9.25). Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο νεαρός οδηγός του δικύκλου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα περιπολικό της Τροχαίας Ναυπάκτου, με τους αστυνομικούς να διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες: