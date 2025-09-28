Τροχαίο ατύχημα στην Αμφιλοχία με έναν τραυματισμό - Ανετράπη βαν

Ένας τραυματισμός, η γυναίκα οδηγός τραυματίστηκε μετά από ανατροπή βαν στην Εθνική Οδό Αμφιλοχίας – Αγρινίου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου 2025 στην Αμφιλοχία, όταν Ι.Χ. φορτηγό όχημα με κατεύθυνση προς την πόλη εξετράπη της πορείας του στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη γύρω στις 7 μ.μ., σε αριστερή στροφή, όπου το οδόστρωμα ήταν ιδιαίτερα ολισθηρό λόγω των πρωτοβρόχιων. Το όχημα ανατράπηκε εντός του δρόμου, με αποτέλεσμα η γυναίκα οδηγός να τραυματιστεί ελαφρά.

Η οδηγός παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Αμφιλοχίας και διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Αμφιλοχίας, χωρίς –ευτυχώς– να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο κατέφθασε άμεσα δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας και της Τροχαίας Αμφιλοχίας, καθώς υπήρξε διαρροή καυσίμων στο οδόστρωμα.

Οι αρχές προχώρησαν σε καθαρισμό και ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθούν νέα ατυχήματα





