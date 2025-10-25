Τροχαίο στην Αγρινίου–Θέρμου: Καραμπόλα Ι.Χ. αυτοκινήτων στην Παραβόλα

Παραβόλα: Καραμπόλα δύο αυτοκινήτων

Τροχαίο ατύχημα με καραμπόλα Ι.Χ. αυτοκινήτων, σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 το μεσημέρι του Σαββάτου στην Παραβόλα, στην εθνική οδό Αγρινίου–Θέρμου.

Δύο αυτοκίνητα που κινούνταν με κατεύθυνση προς το Αγρίνιο συγκρούστηκαν μεταξύ τους, ενώ στη συνέχεια το ένα εξ αυτών προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, ευτυχώς, όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Αγρινίου.

25 Οκτ 2025

Ετικέτες: ΑΓΡΙΝΙΟ-ΘΕΡΜΟ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

