Τρίτη θέση για το Λύκειο Ευηνοχωρίου σε περιφερειακό μαθητικό διαγωνισμό

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργάνωσε και υλοποίησε με ιδιαίτερη επιτυχία τον Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα: «Αναδεικνύω την Περιοχή μου», με την υποστήριξη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας.

Ο μαθητικός διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου διασυνοριακής συνεργασίας «Promoting Area Attractiveness through Hiking and Introducing a Different Touristic Approach (P.A.T.H.)», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020. Οι δράσεις του στόχο έχουν την ενίσχυση της τουριστικής προβολής και ανάδειξης της Δυτικής Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του Μαθητικού Διαγωνισμού, οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας κλήθηκαν να δημιουργήσουν το δικό τους βίντεο, ατομικά ή σε ομάδες έχοντας με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία να αναδείξουν τουριστικά σημεία με ιδιαίτερο πολιτιστικό, φυσικό και ιστορικό ενδιαφέρον στην περιοχή που διαμένουν. Η ανταπόκριση των μαθητών ήταν ιδιαίτερα σημαντική με τον αριθμό των συμμετοχών να φτάνει τις τριάντα.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τους Φαφούτη Παναγιώτη, Λογαρά Κώστα, Καμπέρο Θεόδωρο, Πετρή Ιωάννα και Χριστοπούλου Σοφία, πραγματοποίησε δυο διαδικτυακές συνεδριάσεις στις οποίες τα μέλη της είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, παρατηρήσεις και σχόλια για τις τριάντα συμμέτοχες. Η επιτροπή αξιολόγησε θετικά τα βίντεο τα οποία πληρούσαν τα στοιχεία της αυθεντικότητας και αμεσότητας, της προσέλκυσης του ενδιαφέροντος του θεατή, της ορθότητα των στοιχείων που παρουσιάζονταν καθώς και της καλής ποιότητας εικόνας και ήχου.

Οι τρεις νικήτριες ομάδες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία ήταν:

1η θέση: “Παραδοσιακό χωριό Λαμπεία ή Δίβρη” – (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΠΕΙΑΣ Λ.Τ)

2η θέση: “Φαράγγι του Βουραϊκού” – (1o ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ)

3η θέση: “Αρχαία Καλυδώνα” – (ΓΕΛ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ)

Οι νικήτριες ομάδες θα βραβευθούν σε χρόνο που θα οριστεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας λαμβανομένων υπόψη των τρεχουσών συνθηκών και του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου.

messolonghinews.gr

Έλεγχος και πρόστιμο σε επιβάτες του λεωφορείου του ΚΤΕΛ από Λευκάδα για Αθήνα