Τρίτη επέτειος Ενθρονίσεως του Μητροπολίτη Αιτωλίας & Ακαρνανίας Δαμασκηνού

Στον ιστορικό Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής, στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και προεξήρχε στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός. Την ημέρα αυτή συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την Ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας στον ιστορικό Θρόνο της τοπικής μας Εκκλησίας (11 Νοεμβρίου 2022).

Μαζί του συλλειτούργησαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμ. Θεόκλητος Ράπτης, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος, Αρχιμ. Ιωσήφ Ζωγράφος και πολλοί Κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.

Τον θείο λόγο κήρυξε εμπνευσμένα ο Πρωτοσύγκελλος, Αρχιμ. Θεόκλητος Ράπτης, ο οποίος αναφέρθηκε στον βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μηνά και των Αγίων Μαρτύρων Βίκτωρος και Βικεντίου. Επίσης, αναφέρθηκε στο αξίωμα και στην θέση του Επίσκοπου σε μια τοπική Εκκλησία, παρουσιάζοντας το ποιμαντικό έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας τα τρία αυτά έτη της θεοφιλούς ποιμαντορίας του και ευχήθηκε κατάλληλα για την επέτειο αυτή.

«Συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την ευλογημένη ημέρα της Ενθρονίσεώς μας στον ιστορικό θρόνο της ευλογημένης αυτής εκκλησιαστικής επαρχίας. Και αποτελεί καθήκον μας να εορτάζουμε αυτή την ευλογημένη επέτειο μόνο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου και μέσα στην εμπειρία του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Τα πάντα οφείλουμε να τα προσφέρουμε με ευγνωμοσύνη προς τον Ουράνιο Θεό και Πατέρα μας. Και μάλιστα μέσα στην εμπειρία της Αναιμάκτου Θυσίας, εκεί όπου εμφαίνεται η θέση του Επισκόπου και καθορίζεται η ευλογημένη συλλειτουργία του με τον Ιερό Κλήρο και τον περιούσιο λαό της τοπικής Εκκλησίας, που του εμπιστεύτηκε η Χάρις του Θεού», ανέφερε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Δαμασκηνός, κατά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας και ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτήν.

«Την ώρα αυτή οφείλω να δοξάσω και να ευχαριστήσω τον Θεό, γιατί με κατέστησε Επίσκοπο και Ποιμένα σε έναν τόπο ευλογημένο, ένα τόπο που εκλέησαν μεγάλες και επιφανείς προσωπικότητες της εκκλησιαστικής μας ζωής και της ιστορικής μας διαδρομής», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος και συνεχίζοντας αναφέρθηκε στην τοπική εκκλησιαστική ιστορία και παράδοση, στην ευλάβεια του πιστού λαού, στην παρουσία των Ιερών Μονών που λειτουργούν ως τόποι ασκήσεως και προσευχής, στους πολλούς τοπικούς Αγίους και στις μεγάλες εκκλησιαστικές μορφές που εργάστηκαν και αγωνίστηκαν για να μορφώσουν τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων.

Ευχαρίστησε όλους τους Ιερείς της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, «γιατί ο καθένας από αυτούς και όλοι μαζί συμπαραστάθηκαν και συμπαραστέκονται στον Επίσκοπό τους με όλες τους τις δυνάμεις. Όλοι, μα όλοι είναι μία πολύτιμη ψηφίδα στο μεγάλο ψηφιδωτό που λέγεται Ιερός Κλήρος της Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας». Ευχαρίστησε τους εργαζόμενους, κληρικούς και λαϊκούς, στις διοικητικές υπηρεσίες της Ιεράς Μητροπόλεως στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου και στην πόλη του Αγρινίου για την εργασία και τους κόπους που καταβάλλουν. Ευχαρίστησε τις Μοναχές και τους Μοναχούς της Ιεράς Μητροπόλεως, ζητώντας τους να προσεύχονται για τον Επίσκοπό τους και τόνισε, ότι ο Επίσκοπος είναι ο κατεξοχήν προστάτης και πατέρας των μοναχών της τοπικής Εκκλησίας. Ξεχωριστά αναφέρθηκε στον Σεβασμιώτατο Γέροντά του, Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιο και τον ευχαρίστησε για όσα του προσέφερε και όσα πλησίον του διδάχθηκε και έμαθε.

Ολοκληρώνοντας ευχαρίστησε τους Ιεροψάλτες του Ιερού Ναού, αλλά και όλους τους Ιεροψάλτες της Ιεράς Μητροπόλεως για την διακονία τους, καθώς και όλους τους πιστούς που συμμετείχαν στην Θεία Λειτουργία.

«Γνωρίζω, ότι η παρουσία σας είναι εκδήλωση αγάπης και σεβασμού και ο Επίσκοπός σας μόνο αυτό ζητάει από εσάς. Δεν προσβλέπει σε τίποτα άλλο. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι να προσεύχεστε για εμένα και όσο μπορείτε να εκφράζετε την αγάπη σας προς το πρόσωπό μου. Και να είστε βέβαιοι, ότι και η δική μου αγάπη είναι ειλικρινής.

Σας παρακαλώ να προσεύχεσθε να ολοκληρώσω εν μετανοία και εξομολογήσει την επισκοπική μου διακονία και την προσφορά μου σ’ αυτόν τον τόπο. Και όταν ο Θεός με καλέσει κοντά Του, να ζητήσω το έλεος και τη μακροθυμία Του.

Και τέλος να ευχηθούμε όλοι, αδελφοί μου, αυτό που σήμερα ζήσαμε να συνεχιστεί και στον Παράδεισο. Η Θεία Λειτουργία σε αυτό αποσκοπεί. Ήταν όλα τόσο όμορφα και τόσο λαμπρά σήμερα. Πόσο τελικά διαφέρει αυτό που ζούμε μέσα στον Ιερό Ναό από αυτό που βιώνει ο κόσμος έξω; Για λίγο αποδράσαμε από την καθημερινότητα και από τα γήινα και εισήλθαμε μέσα στον χώρο της ησυχίας, της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, στον χώρο της Θείας λατρείας, όπου όλα γίνονται ουρανός, πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Όλα καταυγάζονται από τη Χάρη του Θεού. Αυτό να μας αξιώσει ο Θεός, να το απολαμβάνουμε όλοι μας και στο υπερουράνιο Θυσιαστήριο, προσευχόμενοι με τους Αγίους, συμψάλλοντας με τους Αγγέλους και γευόμενοι την ουράνια μακαριότητα και την αιώνια ζωή, ευφραινομένοι εν τω προσώπω του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού και εν τω γλυκασμώ της ωραιότητός Του».