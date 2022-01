Τρίτη δόση – Πιστοποιητικό: Όσοι δεν την κάνουν έως 1 Φεβρουαρίου θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι

Αλλαγές για το πιστοποιητικό εμβολιασμού καθώς όσοι δεν την κάνουν έως 1 Φεβρουαρίου θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού λήγει στους επτά μήνες για όσους άνω των 18 ετών δεν έχουν κάνει την τρίτη δόση εμβολίου. Το μέτρο θα έχει εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου, πράγμα που σημαίνει ότι όποιος δεν έχει κάνει την τρίτη δόση και έχει κλείσει το επτάμηνο θα θεωρείται ανεμβολίαστος.

Όπως είπε ο υπουργός το μέτρο αυτό αφορά περίπου 500.000, και θα υπάρχει η δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού για τρίτη δόση μέχρι την 1η Φεβρουαρίου

Την ίδια στιγμή όσοι δεν θα εμβολιαστούν με τρίτη δόση εντός 7μηνου από τη δεύτερη δόση θα έχουν πρόσβαση στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού που έχει ισχύ για εννιά μήνες, αλλά αφορά μόνο τα ταξίδια. Για την είσοδο σε εστίαση και κλειστούς χώρους θα χρειάζεται να επιδεικνύουν το ελληνικό πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Όπως ανέφερε ο κ. Πλεύρης η τρίτη δόση είναι αυτή που παρέχει προστασία έναντι της Όμικρον και είναι πολύ κρίσιμο οι πολίτες να εμβολιαστούν με την τρίτη δόση.

Όσον αφορά για επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και σε άλλες ηλικιακές κατηγορίες, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι έχει πέσει στο τραπέζι αλλά δεν είναι ένα μέτρο που αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα.

Για περαιτέρω περιορισμούς στους ανεμβολίαστους, όπως την απαγόρευση εισόδου και σε εξωτερικούς χώρους της εστίασης, ο υπουργός Υγείας σημείωσε πως αυτήν τη στιγμή αυτό το μέτρο δεν φαίνεται να προσφέρει κάτι υγειονομικά.

Self Test

Διατέθηκαν περίπου 7 εκατ. self test, από την Τετάρτη σε γονείς, φτάνοντας περίπου στο ποσοστό 90% των δικαιούχων. Για όσους ωστόσο δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν self test, θα μπορούν να το πραγματοποιήσουν αύριο Δευτέρα στις σχολικές δομές. Όπως είπε οι δυσλειτουργίες θα είναι λίγες.

in.gr

20χρονη μητέρα – φοιτήτρια: Επιστολή προς Κεραμέως, δεν θέλω να ρισκάρω τη ζωή του παιδιού μου