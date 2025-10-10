Τρίπολη: Για λίγα χιλιοστά δεν μαχαιρώθηκε στην καρωτίδα ο 13χρονος

Για λίγα χιλιοστά δεν μαχαιρώθηκε στην καρωτίδα ο 13χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από συμμαθητή του στην Τρίπολη για τα μάτια μιας κοπέλας ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Δύο εικοσιτετράωρα μετά την αιματηρή συμπλοκή ανάμεσα σε δύο μαθητές Γυμνασίου έξω από σχολείο της Τρίπολης, ένας 13χρονος νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδιατρικού Νοσοκομείου της Αθήνας με σοβαρά τραύματα στο λαιμό και την πλάτη. Αιτία αυτής του επεισοδίου φέρεται να είναι ένα κορίτσι αναφέρουν οι πληροφορίες.

Την ίδια στιγμή, το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο ντοκουμέντο, στο οποίο καταγράφεται λεπτό προς λεπτό το συμβάν ανάμεσα στους δύο ανηλίκους.

Στο βίντεο φαίνεται ο 13χρονος να κυνηγάει τον δεύτερο ανήλικο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα τον τραυματίζει με το μαχαίρι. Στο βίντεο ακούγεται το τραυματισμένο παιδί να φωνάζει: «Βοήθεια! Τι κάνεις;».

«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δυο μαχαιριές και στο ώμο, το σακάτεψε!”, είπε στο STAR ο πατέρας του ανήλικου θύματος.

«Δε σταμάταγε να τον χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, σε βάρος των ανήλικων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα –κατά περίπτωση– αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Επίσης, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων των ανηλίκων, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου, ενώ συνελήφθησαν οι τρεις εξ’ αυτών.

Στο σημείο της συμπλοκής, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι. Η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Η αιτία της αιματηρής συμπλοκής

Οι δύο ανήλικοι απέδωσαν τους λόγους της συμπλοκής σε μεταξύ τους προσωπικές διαφορές.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα προσβλητικά σχόλια για ένα κορίτσι οδήγησαν στον άγριοο καυγά των δύο μαθητών.

Καμία από τις δύο οικογένειες των μαθητών δεν αποδέχεται ότι το μαχαίρι ανήκε στο δικό τους παιδί.

«Στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη, παντού ήταν χαραγμένος. Δεν καταλάβαμε τι ήταν αυτό το εργαλείο, αλλά δεν ήταν απλό μαχαίρι κουζίνας», δήλωσε η γιαγιά του 12χρονου.