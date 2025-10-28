Τριπλός φόρος τιμής από τον Σύλλογο Ποντίων Μπαμπαλιού για την 28η Οκτωβρίου

Με συγκίνηση και υπερηφάνεια, ο Σύλλογος Ποντίων Μπαμπαλιού τίμησε την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις μνήμης και καταθέσεις στεφάνων σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου:

Με απόλυτο σεβασμό, ο Σύλλογός μας τίμησε σήμερα την Εθνική Επέτειο της Ελλάδος, την 28η Οκτωβρίου.

Ο σύλλογός μας είχε την τιμή να συμμετάσχει σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες του Έθνους.

Στο λιμάνι της Αμφιλοχίας (το λιμάνι όπου το 1922 αποβιβάστηκαν οι πρόγονοί μας, ερχόμενοι από τον Πόντο), μέλη του Συλλόγου παρέλασαν με συγκίνηση και περηφάνια. Την κατάθεση στεφάνου, εκ μέρους του συλλόγου, πραγματοποίησε ο πρόεδρος Θεοφάνης Κοντοχρήστος.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Αμφιλοχίας και τον Δήμαρχο Αθανάσιο Τορουνίδη, ο οποίος κατάγεται από το Μπαμπαλιό, για την τιμητική πρόσκληση και τη ζεστή φιλοξενία.

Παράλληλα, στο Αιγάλεω, όπου δραστηριοποιείται η Τοπική Ένωση του συλλόγου μας, στεφάνι κατέθεσε η αντιπρόεδρος Κανή Τριανταφυλλίδου.

Επίσης, στο Μπαμπαλιό, μπροστά στο Μνημείο Πεσόντων στην κεντρική πλατεία, στεφάνι κατέθεσε για την Κοινότητα ο πρόεδρος του χωριού, Αναστάσιος Αποστολάκης, και στη συνέχεια, εκ μέρους του συλλόγου, το μέλος Ξένια Καραπιπέρη- Μουτεσίδη, τιμώντας τη μνήμη όσων θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.

Ευχαριστούμε πολύ τις κυρίες που φρόντισαν για τα κεράσματα που προσφέρθηκαν στους παρευρισκομένους στο Μπαμπαλιό, την Ανθούλα Αποστολάκη, την Ρούλα Ανερούση, την Ευγενία Μηλιόρδου και την Ξένια Καραπιπέρη.

Χρόνια πολλά Ελλάδα!!!!

Δείτε φωτογραφίες: