Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, 2025
Home Ναυπακτος

Τρίκορφο Ναυπακτίας: Δείτε από ψηλά τον “φουσκωμένο” Εύηνο ποταμό

Παρέσυρε πρόχειρο γεφυράκι

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail

Μετά από πολύ καιρό ο Εύηνος στη Ναυπακτία επιτέλους «κατέβασε» νερά, ένα φαινόμενο θετικό για την περιοχή και τη λειψυδρία που είχε αρχίσει να προβληματίζει. Αν και το “φούσκωμα” δεν ήταν έντονο, η άνοδος της στάθμης ήταν αρκετή για να παρασύρει το πρόχειρο γεφυράκι που κάθε καλοκαίρι κατασκευάζεται με υλικά του ίδιου του ποταμού.

Η χαμηλή και προσωρινή αυτή κατασκευή, που ενώνει τον Δήμο Ναυπακτίας με τον Δήμο Αγρινίου και το χωριό Τρίκορφο με τον οικισμό Παραδείσι, δεν άντεξε τη ροή και υποχώρησε ξανά, όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε φορά που ο Εύηνος “φουσκώνει.” Όμορφες εικόνες από τον ποταμό Εύηνο να έχει κατεβάσει ξανά

nafpaktianews.gr

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.