Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε την μητέρα του με πετσέτα στο Φλαμούλι

Ένας 18χρονος στα Τρίκαλα φέρεται να σκότωσε τη μητέρα του μέσα στο σπίτι τους, στην περιοχή Φλαμούλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaola.gr, ο νεαρός κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία και ανέφερε πως προχώρησε στη δολοφονία της μητέρας του, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι τη στραγγάλισε με πετσέτα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του φρικτού εγκλήματος και να συλληφθεί ο νεαρός. Οι αστυνομικοί ερευνούν τον χώρο της κατοικίας, ενώ έχει αποκλειστεί η περιοχή.

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Aρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια που οδήγησαν τον 18χρονο στην πράξη αυτή.