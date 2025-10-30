Τριχωνίδα: «Όχι» από τον Δήμο Αγρινίου στην αντλησιοταμίεση της «Aqua Resistance»

Αρνητικά γνωομοδότησε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για το νέο έργο αντλησιοταμίεση που προωθείται από την εταιρεία «Aqua Resistance» στην Τριχωνίδα και συγκεκριμένα στην περιοχής μεταξύ της Βαρείας του Δήμου Αγρινίου και της Κάτω Μυρτιάς του Δήμου Θέρμου και φτάνει την περιοχή της Καλλιθέας της Δ.Ε. Παραβόλας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι Τοπικές Κοινότητες της ευρύτερης περιοχής έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά για το έργο αυτό. Από πλευράς του Δήμου Αγρινίου τονίζεται η τεράστια εκκρεμότητα για το Ειδικό Χωροταξικό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, Δημήτρη Τζιώλη, να εκτιμά πως μόνο τυχαία δεν είναι η έλλειψη του χωροταξικού. Ο Δ. Τζιώλης χαρακτήρισε τη μελέτη ελλιπέστατη και το έργο φαραωνικό έργο, ενώ ανέφερε ακόμη ότι ο Δήμος Αγρινίου έχει συνεργασία με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών Αβρ. Ζεληλίδη για την υποβολή του εντύπου Δ11 με επιστημονική τεκμηρίωση στο πλαίσιο της διαβούλευσης που γίνεται επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου στο περιβαλλοντικό μητρώο. Ακόμη σύμφωνα με το Δ. Τζιώλη στο υπό κατάρτιση Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο της περιοχής θα υπάρχουν ρυθμίσεις και προτάσεις για την προστασία της ευαίσθητης περιβαλλοντικά περιοχής της Τριχωνίδας.

Ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, Δημήτρης Τραπεζιώτης, στην τοποθέτησή του μεταξύ άλλων στάθηκε στην καθυστέρηση που υπάρχει για την εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης από την πλευρά του Υπουργείου Περιβάλλοντος εκτιμώντας ότι δεν είναι τυχαίο ότι το συντονισμό της εκπόνησης των μελετών έχει αναλάβει η εταιρεία που εκπόνησε τη μελέτη της ΤΕΡΝΑ για την αντλησιοταμίευση στο Θέρμο.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Τίμος Παπανικολάου εξέφρασε την αρνητική στάση της παράταξής του τονίζοντας ότι είναι κατά της οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της ενέργειας, υπογραμμίζοντας ότι τα περί πράσινης ανάπτυξης και φθηνού ρεύματος ως κατευθύνσεις της Ε.Ε. αποδείχθηκαν ψέματα. Ο Δήμαρχος Αγρινίου επανέλαβε τότι «ο Δήμος Αγρινίου θα το πάει μέχρι εσχάτων», θυμίζοντας τις προσφυγές στο ΣτΕ για την εκτροπή του Αχελώου.

Μια φαινομενικά έστω σημαντική διαφορά συγκριτικά με το έργο αντλησιοταμίευσης, που προτάθηκε από την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» στην περιοχή του Θέρμου, είναι ότι σε αυτό το δεύτερο έργο ως κάτω ταμιευτήρας του έργου δεν θα λειτουργεί η λίμνη Τριχωνίδα, αλλά θα κατασκευαστεί κάτω ταμιευτήρας στην περιοχή της Βαρείας (ο άνω ταμιευτήρας στην περιοχή της Καλλιθέας) και έτσι δεν θα αντλείται νερό συνεχόμενα από τη λίμνη Τριχωνίδα. Σύμφωνα με το σχέδιο της «Aqua Resistance» για την αρχική πλήρωση των δεξαμενών των έργων αντλησιοταμίευσης, έγινε η επιλογή πλωτής αντλίας έναντι της κατασκευής μόνιμου έργου υδροληψίας, η οποία –κατά την εταιρεία- προσφέρει σημαντικά κατασκευαστικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα.

«Η πλωτή αντλία τοποθετείται προσωρινά στη λίμνη-πηγή νερού και επιτρέπει την ευέλικτη υδροληψία μέσω πλωτής κατασκευής, χωρίς να απαιτείται εκσκαφή, θεμελίωση ή διαμόρφωση στο πρανές και τον πυθμένα της λίμνης. Κατά συνέπεια, αποφεύγεται η μόνιμη αλλοίωση της παρόχθιας ζώνης, ενώ μειώνονται σημαντικά ο χρόνος και το κόστος εγκατάστασης. Η χρήση πλωτής αντλίας προσφέρει επίσης προσαρμοστικότητα στις διακυμάνσεις στάθμης της λίμνης, εξασφαλίζοντας σταθερή αναρρόφηση, ενώ μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης, μπορεί να αποξηλωθεί πλήρως, αφήνοντας μηδενικό κατασκευαστικό αποτύπωμα. Επομένως, αποτελεί τεχνικοοικονομικά άρτια λύση για περιορισμένης διάρκειας υδροληψίες, όπως αυτή της αρχικής φόρτισης δεξαμενών, χωρίς τις επιπτώσεις και το κόστος μιας μόνιμης εγκατάστασης». Τα παραπάνω αναφέρονται χαρακτηριστικά στο κείμενο της μελέτης. Και ομολογουμένως συνιστούν μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το έργο της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» στο Πετροχώρι Θέρμου.

Η αντίδραση των φορέων της περιοχής φυσικά αναμένεται να είναι η ίδια και να αποτυπωθεί με ένα καθολικό «όχι». Το ερώτημα είναι αν τυχόν αυτή η διαφοροποίηση στο σχεδιασμό του έργου είναι ενδεχομένως ικανή να κάνει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που γνωμοδοτούν, όπως η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, το Δασαρχείο κτλ, να γνωμοδοτήσουν θετικά αυτή τη φορά…

Αναλυτικότερα:

Στο έργο ανλτησιοταμίευσης στη θέση ‘ΣΚΑΛΟΥΛΑ’ προβλέπεται η κατασκευή άνω ταμιευτήρα (άνω δεξαμενή) σε θέση περίπου 1,9 χλμ. βορειοανατολικά της λίμνης Τριχωνίδας, η κατασκευή υπόγειου σταθμού παραγωγής/άντλησης και υποσταθμού σε απόσταση περί τα 900 μ. από την βόρεια όχθη της λίμνης και η κατασκευή της κάτω δεξαμενής σε απόσταση 200 μ. από την λίμνη.

Το έργο αποτελείται από:

Άνω Ταμιευτήρα, έκτασης 225 στρ., ο οποίος είναι τύπου RCC (κατασκευασμένος από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα) προβλέπεται να κατασκευαστεί σε υψόμετρο +435 μ..

Σύστημα Προσαγωγής του νερού μέσω σήραγγας συνολικού μήκους 1.899 μ.. Το σύστημα προσαγωγής συνδέει την Άνω Δεξαμενή με την Κάτω Δεξαμενή. Θα λειτουργεί με διττό τρόπο: ως αγωγός προσαγωγής ή ως αγωγός κατάθλιψης ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας των αναστρέψιμων μονάδων (παραγωγή ή άντληση αντίστοιχα). Για την αντιπληγματική προστασία του συστήματος, προτείνονται ανάντη και κατάντη φρέαρ ανάπαλσης.

Σταθμό Άντλησης-Παραγωγής με τον κύριο και βοηθητικό Η/Μ εξοπλισμό. Ο Σταθμός Άντλησης – Παραγωγής προτείνεται περί τα 900 μ.από την όχθη της λίμνης Τριχωνίδα και είναι υπόγειος-υπόσκαφος. Η πρόσβαση στο εργοστάσιο γίνεται μέσω υπόγειων σηράγγων. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του κτιρίου σε κάτοψη είναι 63,8 x 21,28 μ. και το μέγιστο συνολικό ύψος του είναι ~18,10 μ.. Η μέγιστη αποδιδόμενη ισχύς (με ταυτόχρονη λειτουργία όλων των μονάδων) είναι 402 MW.

Κάτω Ταμιευτήρας έκτασης 166 στρ, ο οποίος είναι τύπου RCC (κατασκευασμένος από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα) προβλέπεται να κατασκευαστεί σε υψόμετρο +33 μ.. Η πτώση στάθμης του νερού της λίμνης από την πρώτη άντληση θα είναι 0,05 μ..

Όσον αφορά τα συνοδά έργα, προβλέπεται να γίνει ηλεκτρική διασύνδεση του έργου με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα θα πραγματοποιηθεί μέσω νέας υπόγειας γραμμής μεταφοράς 400 kV, μήκους περίπου 432 μ, η οποία θα εκκινεί από νέο Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης 15/400 kV, ο οποίος θα ανεγερθεί εντός της ζώνης του έργου και θα συνδεθεί με την υφιστάμενη εναέρια γραμμή μεταφοράς 400 kV.

Επίσης προβλέπεται η κατασκευή υποσταθμού GIS 15/400 kV, πλήρως αυτοματοποιημένου, 4 μετασχηματιστών ισχύος ικανότητας ~160 MVA έκαστος, συνδέσεων με 400 kV γραμμές μεταφοράς και η κατασκευή συστήματος προστασίας, διακοπής, ζεύξης και παρακολούθησης.