Τριχωνίδα: Ο επιβλητικός πλάτανος που αντιστέκεται στην καταστροφή του μεταχρωματικού έλκους

Στη Δογρή Τριχωνίδας στέκει ένας από τους λίγους πλάτανους που έχουν γλιτώσει από το μεταχρωματικό έλκος, ενώ η περιοχή παραμένει πληγείσα και χρήζει νέας δενδροφύτευσης για να ανακτήσει την παλιά της ομορφιά.

Σε σχετική ανάρτηση ο Γιάννης Γιαννακόπουλος αναφέρει:

«Ο πλάτανος της Τριχωνίδας

Ενας από τους λίγους εναπομείναντες πλατάνους, που δεν ξεράθηκε από την ασθένεια που εξαφάνισε τα επιβλητικά αυτά δένδρα στη βόρεια όχθη της Τριχωνίδας, ορθώνεται μοναχικός. Το τοπίο έχει αλλάξει ριζικά και έχει χάσει την γοητεία του.

Αλήθεια υπάρχει κάποιος φορέας η κάποια περιβαλλοντική οργάνωση να πρωτοστατήσει σε μία δενδροφύτευση της εν λόγω περιοχής με νέα πλατάνια;»

Αξισημείωτο είναι ότι πριν από περίπου δύο χρόνια, υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση που όριζε μέτρα για την αντιμετώπιση και εξάλειψη του επικίνδυνου οργανισμού καραντίνας Ceratocystis platani, υπεύθυνου για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους των πλατάνων. Ωστόσο, η έκταση του προβλήματος είναι τέτοια που καταδεικνύει πως η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη.

Μάλιστα σε παλαιότερη ανάρτηση ο κ. Γιαννακόπουλος έθιξε με φωτογραφίες το ίδιο ζήτημα που πλήττει την πανέμορφη περιοχή της Δογρής:

«Χάθηκε η ομορφιά της και αναγκαστικά κόπηκαν τα ξεραμένα δένδρα... Βέβαια το πρόβλημα είναι γενικότερο και αφορά πολλές περιοχές.

Το ερώτημα όμως είναι μπορεί να γίνει κάποια προσπάθεια "πλατανοφύτευσης" με νέα υγιή δένδρα για να επανέλθει το τοπίο στη προηγούμενη μορφή του?

Να μην ξεχνάμε ότι η περιοχή είναι ενταγμένη στη συνθήκη Νatura που μάλλον την επικαλούμαστε επιλεκτικά...»