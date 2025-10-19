Τριχωνίδα: Ελλείψεις και προχειρότητα στη μελέτη της νέας αντλησιοταμίευσης

Την απόρριψη του νέου έργου αντλησιοταμίευσης στη λίμνη Τριχωνίδα, που χωροθετείται ανάμεσα στις κοινότητες Νερομάνας και Καλλιθέας (Δήμος Αγρινίου) και Μυρτιάς (Δήμος Θέρμου), ζητά το Μέτωπο Αγώνα «Σώστε τη λίμνη Τριχωνίδα».

Κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση, καθώς η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες κάνει για ελλείψεις και προχειρότητα εκτιμώντας ότι δεν δίνονται απαντήσεις σε μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα.

Η ΜΠΕ δεν παρέχει επαρκή στοιχεία για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν:

1. Την επίδραση στο υδρολογικό ισοζύγιο και τα υπόγεια καρστικά συστήματα (Ωλονός – Πίνδος).

2. Την ποσότητα και την ποιότητα του νερού της λίμνης με κίνδυνο ρύπανσης.

3. Την ασφάλεια του εδάφους και πιθανές καθιζήσεις λόγω πιέσεων και εκσκαφών.

4. Την απρόσκοπτη συνέχιση της ζωής των κατοίκων της περιοχής και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους.

5. Την υποβάθμιση του οικοσυστήματος, καθώς η περιοχή γειτνιάζει με:

- την Περιοχή Natura 2000 GR2310009 (Λίμνες Τριχωνίδα – Λυσιμαχεία),

- τη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (GR091),

- και τον Βιότοπο Corine Α00010216.

«Η λίμνη φιλοξενεί ενδημικά και προστατευόμενα είδη ψαριών, φυτών και πουλιών, τα οποία κινδυνεύουν από οποιαδήποτε μεταβολή του οικολογικού της ισοζυγίου» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Μέτωπο Αγώνα «Σώστε τη λίμνη Τριχωνίδα» και προσθέτει ότι «η εταιρεία ισχυρίζεται ότι το έργο δεν θα επηρεάσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υδροφορέα, χωρίς να παρουσιάζει επαρκείς αποδείξεις. Η συχνότητα και ο τρόπος άντλησης – επιστροφής των υδάτων παραμένουν ασαφείς, ενώ δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες λιμνολογικές μελέτες για την ακριβή επίδραση στη στάθμη και στη δυναμική της λίμνης. Ούτε συνοδεύεται από ειδικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες».

Τα ερωτήματα που θέτει το Μέτωπο Αγώνα «Σώστε τη λίμνη Τριχωνίδα» είναι τα εξής:

Οι χάρτες που περιέχονται στη ΜΠΕ δίνουν τις συντεταγμένες των δύο λιμνοδεξαμενών -ταμιευτήρων πέραν του σημείου θέσης;

Οι δύο υδρογεωτρήσεις από ποιον υδροφορέα θα αντλούν νερό πέραν αυτών της

λίμνης;

λίμνης; Οι απεικονίσεις των γεωλογικών χαρτών ταυτίζονται;

