Τριχωνίδα - αντλησιοταμίευση: Επεισόδιο νούμερο 2

Επανέρχεται η αντλησιοταμίευση στην Τριχωνίδα με νέο σχέδιο της Aqua Resistance, ενώ η σημαντική διαφοροποίηση του νέου έργου ίσως αλλάξει τα δεδομένα…

Μετά το σχέδιο της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» για την αντλησιοταμίεση στην Τριχωνίδα, που γνώρισε την καθολική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας και το οποίο φαίνεται ότι δύσκολα θα προχωρήσει, καθώς ήδη αρκετές εμπλεκόμενες υπηρεσίες έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά, το αντίστοιχο σχέδιο της εταιρείας «Aqua Resistance» έλαβε άδεια παραγωγού από τη ΡΑΕ και πλέον αναρτήθηκε στο περιβαλλοντικό μητρώο η διαβούλευση η σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Νοεμβρίου.

Μια σημαντική διαφορά συγκριτικά με το έργα αντλησιοταμίευσης που προτάθηκε από την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» ότι ως κάτω ταμιευτήρας του έργου δεν θα λειτουργεί η λίμνη Τριχωνίδα, αλλά θα κατασκευαστεί κάτω ταμιευτήρας στην περιοχή της Βαρείας (ο άνω ταμιευτήρας στην περιοχή της Καλλιθέας) και έτσι δεν θα αντλείται νερό συνεχόμενα από τη λίμνη Τριχωνίδα.

Σύμφωνα με το σχέδιο της «Aqua Resistance» για την αρχική πλήρωση των δεξαμενών των έργων αντλησιοταμίευσης, έγινε η επιλογή πλωτής αντλίας έναντι της κατασκευής μόνιμου έργου υδροληψίας, η οποία –κατά την εταιρεία- προσφέρει σημαντικά κατασκευαστικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα. «Η πλωτή αντλία τοποθετείται προσωρινά στη λίμνη-πηγή νερού και επιτρέπει την ευέλικτη υδροληψία μέσω πλωτής κατασκευής, χωρίς να απαιτείται εκσκαφή, θεμελίωση ή διαμόρφωση στο πρανές και τον πυθμένα της λίμνης.

Κατά συνέπεια, αποφεύγεται η μόνιμη αλλοίωση της παρόχθιας ζώνης, ενώ μειώνονται σημαντικά ο χρόνος και το κόστος εγκατάστασης. Η χρήση πλωτής αντλίας προσφέρει επίσης προσαρμοστικότητα στις διακυμάνσεις στάθμης της λίμνης, εξασφαλίζοντας σταθερή αναρρόφηση, ενώ μετά την ολοκλήρωση της πλήρωσης, μπορεί να αποξηλωθεί πλήρως, αφήνοντας μηδενικό κατασκευαστικό αποτύπωμα. Επομένως, αποτελεί τεχνικοοικονομικά άρτια λύση για περιορισμένης διάρκειας υδροληψίες, όπως αυτή της αρχικής φόρτισης δεξαμενών, χωρίς τις επιπτώσεις και το κόστος μιας μόνιμης εγκατάστασης». Τα παραπάνω αναφέρονται χαρακτηριστικά στο κείμενο της μελέτης. Και ομολογουμένως συνιστούν μια σημαντική διαφορά σε σχέση με το έργο της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» στο Πετροχώρι Θέρμου.

Η αντίδραση των φορέων της περιοχής φυσικά αναμένεται να είναι η ίδια και να αποτυπωθεί με ένα καθολικό «όχι». Το ερώτημα είναι αν τυχόν αυτή η διαφοροποίηση στο σχεδιασμό του έργου είναι ενδεχομένως ικανή να κάνει τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες που γνωμοδοτούν, όπως η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο ΟΦΥΠΕΚΑ, το Δασαρχείο κτλ, να γνωμοδοτήσουν θετικά αυτή τη φορά…

Εφημερίδα «Συνείδηση»