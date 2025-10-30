Τριχωνίδα: Αδειοδοτήθηκε η πρώτη επιχείρηση εναλλακτικού τουρισμού στη λίμνη

Ολοκληρώθηκε και αδειοδοτήθηκε η πρώτη επιχείρηση εναλλακτικού τουρισμού στη λίμνη Τριχωνίδα με τη συνδρομή της αναπτυξιακής εταιρείας Τριχωνίδα ΑΕ.

Πρόκειται για επιχείρηση εναλλακτικού τουρισμού με δραστηριότητες αλεξίπτωτο πλαγιάς, θαλάσσιο ποδήλατο και περιηγήσεις στη λίμνη, με φουσκωτό σκάφος.

Το έργο με Φορέα υλοποίησης το Νίκο Σκόνδρα και την επιχείρηση frog adventure sports, χρηματοδοτήθηκε από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD Leader της Τριχωνίδα ΑΕ, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020, με προϋπολογισμό 100.000 € και δημόσια δαπάνη 55.000 €.

Όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση της Τριχωνίδα ΑΕ, πρόκειται για ένα μικρό χρηματοδοτικά έργο, με μεγάλη όμως προστιθέμενη αξία για την περιοχή, καθώς συμβάλλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας, στην διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος αλλά και στην ανάδειξη των Συγκριτικών πλεονεκτημάτων (Υδάτινο οικοσύστημα και ορεινοί

όγκοι).

«Πιστέψαμε στο όραμα του Νίκου του Σκόνδρα και μας δικαίωσε, τον ευχαριστούμε για την συνεργασία. Ευχαριστούμε επίσης την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την αδειοδότηση του έργου καθώς και τον κύριο Σκορδόπουλο Μίμη, Υπεύθυνο μηχανικό του έργου», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.