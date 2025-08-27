Τριχωνίδα Α.Ε.: Επιμορφωτικά σεμινάρια για παραγωγούς - Σύγχρονες πρακτικές στον αγροτοδιατροφικό τομέα

Στο πλαίσιο της δράσης Α1.2 του προγράμματος BIO EFFECT GREECE, υλοποιήθηκαν από την Τριχωνίδα Α.Ε. δέκα επιμορφωτικά εργαστήρια για παραγωγούς, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και την πρόσβαση σε σύγχρονη γνώση και πρακτικές στον αγροδιατροφικό τομέα.

Οι θεματικές ενότητες καθορίστηκαν ύστερα από την ανάλυση ερωτηματολογίων και συζητήσεις με το τοπικό δίκτυο και τους υπεύθυνους της ΟΤΔ, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές

ανάγκες των συμμετεχόντων.

Τα εργαστήρια περιλάμβαναν:

1. Προώθηση τοπικών προϊόντων με βάση τον πολιτισμό και την αγροδιατροφή

2. Marketing & Social Media

3. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων

4. Περιβάλλον και εξοικονόμηση ενέργειας

5. Συστήματα διασφάλισης ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών

6. Καινοτομία και Αγροδιατροφή

7. Αγροτουρισμός και γαστρονομία

8. Καινοτόμες τεχνολογίες στην παραγωγική διαδικασία

9. Περιβαλλοντική διάσταση παραγωγής/εκτροφής και κατανάλωσης βιολογικών προϊόντων

10. Τοπικά δίκτυα ποιότητας

Μέσα από τις επιμορφωτικές αυτές δράσεις, οι παραγωγοί απέκτησαν πολύτιμες γνώσεις για νέες τάσεις και καινοτόμες τεχνολογίες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους και τη σύνδεσή τους με την αγορά.