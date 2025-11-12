Τριαντόπουλος και Αγοραστός καλούνται σε απολογία για το «μπάζωμα» στα Τέμπη

Σε απολογία από την ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου καλούνται ο τέως υφυπουργός Φυσικών Καταστροφών Χρήστος Τριαντόπουλος και ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός, μαζί με άλλους έξι κατηγορούμενους, για το «μπάζωμα» του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ειδικότερα, η ανακρίτρια Φωτεινή Μηλιώνη ολοκλήρωσε τις ανακριτικές διαδικασίες, εξετάσεις μαρτύρων κ.λπ. και θα αποστέλλει τις επόμενες μέρες κλήσεις προς απολογία στους εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Τριαντόπουλος, που παραπέμφθηκε για πλημμέλημα μετά την διενέργεια της προανακριτικής διαδικασίας της Βουλής.

Παράλληλα με τον τέως υφυπουργό η ανακρίτρια του Δικαστικού Συμβουλίου θα αποστείλει κλήσεις προς απολογία και σε άλλους επτά, μη πολιτικά πρόσωπα, που έχουν παραπεμφθεί μαζί με τον πρώην υφυπουργό για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος και οι οποίοι είχαν ήδη απολογηθεί στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαΐμη.

Μεταξύ των αυτών είναι και ο πρώην περιφερειάρχης Κώστας Αγοραστός που κατά την κατηγορία κίνησε τις διαδικασίες (μπουλντόζες και λοιπά) για να καθαριστεί αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα ο χώρος της τραγωδίας.

Οι απολογίες των συνολικά οκτώ κατηγορουμένων θα ληφθούν πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και αναμένεται να κλείσει στη συνέχεια η ανάκριση και η υπόθεση να οδηγηθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Το Δικαστικό Συμβούλιο, στο οποίο μετέχουν δικαστικές από Άρειο Πάγο και Συμβούλιο της Επικρατείας θα καθορίσει για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς, αν αποφασιστεί η παραπομπή σε δίκη του Τριαντόπουλου, τότε θα συγκροτηθεί Ειδικό Δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν υπάρξει απαλλακτική απόφαση για τον πρώην υφυπουργό, τα μη πολιτικά πρόσωπα που τον έχουν ακολουθήσει με βάση το νόμο περί ευθύνης υπουργών θα δικαστούν από την τακτική ποινική δικαιοσύνη.

Παράλληλα ήδη έχει ξεκινήσει η ανακριτική διαδικασία από τον ειδικό ανακριτή του Δικαστικού Συμβουλίου Ηλία Γιαρένη για τον τέως υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή που επίσης έχει παραπεμφθεί για πλημμέλημα (παράβαση καθήκοντος) σχετικά με την ίδια υπόθεση.

