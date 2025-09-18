Τρία σύγχρονα οχήματα ΑμεΑ απέκτησε ο Δήμος Ναυπακτίας

Τρία σύγχρονα οχήματα ΑμεΑ απέκτησε ο Δήμος Ναυπακτίας, με τον δήμαρχο Βασίλη Γκίζα να αναφέρει: «Μετακίνηση με αξιοπρέπεια και ασφάλεια για όλους»

Ο Δήμος Ναυπακτίας απέκτησε τρία νέα οχήματα για τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία, τα οποία θα εξυπηρετούν καθημερινά τις ανάγκες μετακίνησης των ωφελούμενων των δημοτικών δομών ΚΔΑΠ μεΑ, ενισχύοντας έμπρακτα την ισότιμη πρόσβασή τους σε βασικές κοινωνικές δραστηριότητες και υπηρεσίες. Πρόκειται για δύο οχήματα τύπου mini-bus 17 θέσεων και ενός οχήματος τύπου van 6 θέσεων. Η χρηματοδότηση με συνολικό αρχικό προϋπολογισμό 430.000 ευρώ περίπου, εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020 - CLLD/LEADER).

Το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών συντονίστηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου Ναυπακτίας, με την πολύτιμη συμβολή των Διευθύνσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της διατομεακής συνεργασίας.

Κατά την παραλαβή των οχημάτων, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, κ.Βασίλης Γκίζας, δήλωσε: «Η κοινωνική συνοχή και η ισότητα δεν είναι θεωρητικά συνθήματα αλλά καθημερινές πράξεις. Με τα νέα οχήματα διασφαλίζουμε ότι οι συμπολίτες μας με αναπηρία θα μετακινούνται με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Είναι μια επένδυση στον άνθρωπο, που αποτυπώνει το όραμά μας για έναν Δήμο χωρίς αποκλεισμούς, χτίζοντας μέρα με τη μέρα ένα πιο δίκαιο και ανοιχτό μέλλον για όλους».

Η προμήθεια αυτή σηματοδοτεί ακόμη ένα βήμα προς μια πόλη που στηρίζει έμπρακτα όλους τους κατοίκους της, ενδυναμώνοντας το κοινωνικό κράτος σε τοπικό επίπεδο.