Τρία χρόνια με αναστολή στον χρήστη social media που απειλούσε τον Άδωνι Γεωργιάδη

Τρία χρόνια με αναστολή στον χρήστη social media που απειλούσε τον Άδωνι Γεωργιάδη, με υβριστικές και απειλητικές αναρτήσεις.

Ο υπουργός Υγείας με σχετική του ανάρτηση αναφέρει ότι ο εν λόγω χρήστης της πλατφόρμας X δήλωσε μετανιωμένος στο δικαστήριο και του ζήτησε συγγνώμη.

«Εγώ δεν χαίρομαι που αναγκάστηκα να καταδικάσω έναν συνομήλικό μου άνθρωπο με δύο παιδιά. Εγώ 53 με 2 παιδιά, αυτός 52 με δύο παιδιά. Τι μπορεί να ωθεί έναν άνθρωπο να γράφει και να εύχεται τέτοια φρικτά πράγματα για έναν συνάνθρωπό του, δεν το καταλαβαίνω» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να διεξαχθεί «μία σοβαρή παγκόσμια συζήτηση για το πώς θα περιορίσουμε την τοξικότητα στο διαδίκτυο, πρέπει να γίνει, αλλιώς θα δούμε τις κοινωνίες και τους θεσμούς μας να υφίστανται μεγάλη βλάβη».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο «κύριος, στον οποίο έκανα μήνυση χθες βράδυ, για τις απειλητικές κατά της ζωής μου και υβριστικές αναρτήσεις του, καταδικάστηκε σήμερα σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή. Στο Δικαστήριο δήλωσε μετανιωμένος, ότι μου ζητάει συγγνώμη και ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ήταν…

«Ο κύριος, στον οποίο έκανα μήνυση χθες βράδυ, για τις απειλητικές κατά της ζωής μου και υβριστικές αναρτήσεις του, καταδικάστηκε σήμερα σε 3 έτη φυλάκισης με αναστολή. Στο Δικαστήριο δήλωσε μετανιωμένος, ότι μου ζητάει συγγνώμη και ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει πόσο άσχημα ήταν αυτά που έγραψε και ότι δεν θα το επαναλάβει. Σοκάρομαι από την τοξικότητα του διαδικτύου. Πολλοί γράφουν πράγματα που θα ντρεπόμασταν και να τα σκεφθούμε παλαιότερα: ''ψόφα'', ''να βγάλεις καρκίνο'', ''να πεθάνουν τα παιδιά σου'' κ.λπ., το διαδίκτυο έχει αποκαλύψει ένα πολύ σκοτεινό πρόσωπο της κοινωνίας που ζούμε.

Εγώ δεν χαίρομαι που αναγκάστηκα να καταδικάσω έναν συνομήλικό μου άνθρωπο με δύο παιδιά. Εγώ 53 με 2 παιδιά, αυτός 52 με δύο παιδιά. Τι μπορεί να ωθεί έναν άνθρωπο να γράφει και να εύχεται τέτοια φρικτά πράγματα για έναν συνάνθρωπό του, δεν το καταλαβαίνω. Πάντως μία σοβαρή παγκόσμια συζήτηση για το πώς θα περιορίσουμε την τοξικότητα στο διαδίκτυο πρέπει να γίνει, αλλιώς θα δούμε τις κοινωνίες και τους θεσμούς μας να υφίστανται μεγάλη βλάβη.

Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία και την Ελληνική Δικαιοσύνη για την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητά τους».

Νωρίτερα, με ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι κατέθεσε μήνυση κατά του χρήστη της πλατφόρμας X «Χρήστου Σιδηρόπουλου» που τον στοχοποίησε, όπως και άλλοι χρήστες των social, χρησιμοποιώντας εικόνες λιντσαρίσματος αξιωματούχου του Νεπάλ. Ο χρήστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ.

«Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είδα διάφορες αναρτήσεις να με στοχοποιούν για μία ακόμη φορά. Χρησιμοποιώντας την εικόνα του λιντσαρίσματος του Κομμουνιστού Υπουργού Οικονομικών του Νεπάλ, ξεσάλωσαν διάφοροι λογαριασμοί της Άκρας Αριστεράς αλλά και της Άκρας Δεξιάς. Ένας όμως πέρασε όλα τα όρια, ένας ''κύριος'' με το όνομα ''Χρήστος Σιδηρόπουλος''. Σας παραθέτω μερικές από τις αναρτήσεις του.

Του κατέθεσα μήνυση και όπως πληροφορήθηκα πριν λίγο από την Δίωξη, συνελήφθη και αύριο θα παρουσιαστεί ενώπιον του Εισαγγελέως. Ζητώ την παραδειγματική του τιμωρία, όχι λόγω εκδίκησης, αλλά διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να επικρατήσουν στην Κοινωνία μας η βία και η τοξικότητα.

Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου. Ο κ. Σιδηρόπουλος και αρκετοί άλλοι εδώ μέσα δυστυχώς αυτά τα απλά πράγματα τα έχουν ξεχάσει και ήρθε η ώρα να βάλουμε ξανά τα όρια που πρέπει.

«Η Ελευθερία του Λόγου είναι Αδιαπραγμάτευτη, αλλά όπως κάθε δικαίωμα, έρχεται μαζί με την ευθύνη. Την ευθύνη να ξέρουμε όλοι μας ποια είναι τα όρια, της δικιάς μας Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας και της Ελευθερίας του άλλου» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Ενημερώνω λοιπόν ότι όποιος απειλεί την ζωή μου και της οικογένειάς μου θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες του Νόμου και στις απειλές κατά της ζωής μου θα ζητώ και την άρση της ανωνυμίας ως ο Νόμος επιτρέπει.

Κριτική όση θέλετε, συκοφαντίες και απειλές τέλος».

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος 52χρονου ημεδαπού, ο οποίος κατηγορείται για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, καθώς και για τα αδικήματα της απειλής και της εξύβρισης κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος πολιτικού προσώπου.

Στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης και μετά από ενδελεχή διαδικτυακή έρευνα της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του κατηγορουμένου ως διαχειριστή επίμαχου λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι ο ανωτέρω ως διαχειριστής λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης είχε προβεί τις τελευταίες ημέρες σε αναρτήσεις - δημοσιεύσεις με απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο σε βάρος πολιτικού προσώπου, ενώ παράλληλα υποκινούσε άλλους χρήστες σε διάπραξη εγκληματικών πράξεων, ακόμη και σε βάρος της ζωής του.

Από την επακόλουθη αστυνομική επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νάουσας, ο εμπλεκόμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες (11/9/2025), στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Αρχή.

Πηγή: iefimerida.gr