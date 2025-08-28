Τρελή πορεία αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός έπεσε πάνω σε 4 οχήματα

Με χειροπέδες κατέληξε ένας 31χρονος που προκάλεσε τροχαίο το πρωί της Πέμπτης 28/8 στη Θεσσαλονίκη.

Όλα έγιναν γύρω στις 10:00 το πρωί, στην οδό Μαρίας Κάλλας στη Θεσσαλονίκη, όταν ο οδηγός με το αυτοκίνητό του βγήκε εκτός πορείας και χτύπησε πάνω σε 4 οχήματα που ήταν σταθμευμένα. Για το τροχαίο ενημερώθηκε η αστυνομία όπου έσπευσε στο σημείο.

Από την τρελή πορεία του αυτοκινήτου δεν τραυματίστηκε κανείς. Τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Ο 31χρονος οδηγός συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση.

Πηγή: newsit.gr