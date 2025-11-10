Τρεις σούπες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό και σε προστατεύουν από ιώσεις

Ζεστές, νόστιμες και θρεπτικές σούπες που θα γίνουν η ασπίδα σου ενάντια σε κρυολογήματα και γρίπη.

Όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν και η γρίπη κάνει την εμφάνισή της, οι περισσότεροι σκέφτονται φάρμακα ή ανακουφιστικά για τα πρώτα συμπτώματα. Ο διατροφολόγος Robbie Puddick, όμως, προτείνει μια πιο ουσιαστική λύση: τη σπιτική σούπα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τακτική κατανάλωση σούπας μπορεί να στηρίξει το ανοσοποιητικό σύστημα, προσφέροντας θρεπτικά συστατικά που ο οργανισμός αφομοιώνει εύκολα, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους αντιμετωπίζουν πεπτικά προβλήματα ή σύνδρομα τύπου IBS.

Τα δεδομένα της επιστήμης επιβεβαιώνουν τα οφέλη της. Μετά την πανδημία COVID-19, μια μελέτη του 2022 ανέλυσε την επίδραση της παραδοσιακής ιρανικής κοτόσουπας και της σούπας με κριθάρι σε ανθρώπους που ανάρρωναν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν σούπα ανάρρωσαν έως και 2,5 ημέρες πιο γρήγορα, με ήπια συμπτώματα, όπως μπούκωμα, πονόλαιμο και κούραση.

Οι προτάσεις του Puddick συνδυάζουν γεύση, θρεπτικά συστατικά και πρακτικές που ενισχύουν την υγεία, δημιουργώντας σούπες που δεν είναι μόνο νόστιμες αλλά και πραγματικά ευεργετικές για το ανοσοποιητικό. Ας δούμε αναλυτικά τις τρεις πιο δυνατές συνταγές του χειμώνα.

1. Goulash Soup: Η παραδοσιακή ουγγρική σούπα που δυναμώνει

Η Goulash Soup είναι μια παρόμοια εκδοχή του κλασικού στιφάδου, με κρέας, λαχανικά και μυρωδικά. Το σκόρδο σε αυτή τη συνταγή είναι το μεγάλο πλεονέκτημα, εξηγεί ο Puddick, καθώς περιέχει αλισίνη, η οποία σε κλινικές μελέτες έχει δείξει ότι ενεργοποιεί τα κύτταρα του ανοσοποιητικού. Επιπλέον, το γιαούρτι που προστίθεται δίνει προβιοτικά, γνωστά για τη στήριξη ενός υγιούς μικροβιώματος του εντέρου, και κατά συνέπεια του ανοσοποιητικού.

Συστατικά:

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένο

1 κ.γ. πάπρικα

400 γρ. μοσχαρίσιο κρέας, κομμένο σε κύβους

400 γρ. μανιτάρια, σε φέτες

1 καρότο, σε κύβους

1L ζωμό μοσχαριού

400 γρ. ντομάτες ψιλοκομμένες

200 γρ. πατάτες, σε κύβους

100 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

50 γρ. μαϊντανό, ψιλοκομμένο

Μέθοδος: Σοτάρεις κρεμμύδι, σκόρδο και πάπρικα, προσθέτεις κρέας και λαχανικά, βράζεις με ζωμό και ντομάτα, και στο τέλος γαρνίρεις με γιαούρτι και μαϊντανό.

2. Ντοματόσουπα: Κόκκινη, βελούδινη και θρεπτική

Η ντοματοσούπα είναι ένα κλασικό comfort food, αλλά ο Puddick προειδοποιεί ότι οι κονσέρβες συχνά περιέχουν 20 γρ. ζάχαρη, σχεδόν τα δύο τρίτα της ημερήσιας συνιστώμενης ποσότητας για έναν ενήλικα. Η σπιτική εκδοχή όμως είναι πλούσια σε βιταμίνη C και παρέχει σωστή ισορροπία με ψευδάργυρο, απαραίτητο για την άμυνα του οργανισμού. Η προσθήκη φασολιών δίνει πρωτεΐνη, για να μείνεις χορτάτη.

Συστατικά:

1,5 κ.σ. ελαιόλαδο

2 καρότα, ψιλοκομμένα

1 κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο

2 κονσέρβες ντομάτα

2 κονσέρβες φασόλια

700 ml νερό ή ζωμό λαχανικών

300 ml κρέμα γάλακτος ή γάλα καρύδας (vegan)

Φρέσκος βασιλικός για γαρνίρισμα

Μέθοδος: Σοτάρεις λαχανικά, προσθέτεις ντομάτες και φασόλια, σιγοβράζεις, πολτοποιείς και σερβίρεις με βασιλικό.

3. Σούπα με ψητό κουνουπίδι και μάραθο: Υγιεινή και γευστική επιλογή

Το κουνουπίδι και ο μάραθος είναι αντιοξειδωτικά superfoods που υποστηρίζουν πέψη, καρδιά και ανοσοποιητικό. Ο Puddick τονίζει ότι τα βότανα και μπαχαρικά έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ενώ η προσθήκη φουντουκιών φέρνει ωμέγα-3, φυτικές ίνες και πρωτεΐνη, κρατώντας σε χορτάτη για περισσότερο.

Συστατικά:

1 μεγάλο κουνουπίδι, σε μπουκετάκια

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 μάραθος, χοντροκομμένος

1 μικρό κρεμμύδι ή σολοτέ

2 σκελίδες σκόρδο

150 ml νερό

800 ml ζωμό κοτόπουλου

300 ml κρέμα γάλακτος

2 δαφνόφυλλα

150 γρ. μπέικον, σε κύβους

60 γρ. φουντούκια

Σχοινόπρασο για γαρνίρισμα

Μέθοδος: Ψήνεις κουνουπίδι, σοτάρεις μάραθο και κρεμμύδι, προσθέτεις ζωμό και κρέμα, πολτοποιείς και σερβίρεις με μπέικον και φουντούκια.

Γιατί να επιλέξεις σούπα;

Η σούπα δεν είναι μόνο νόστιμη και ζεστή, αλλά δυναμώνει το ανοσοποιητικό, ανακουφίζει από τον πονόλαιμο και είναι εύπεπτη. Ο Puddick τονίζει στην Daily Mail: “Αν έχουμε σκόρδο τακτικά στη διατροφή μας και προσθέτουμε μεγάλες ποσότητες στις σούπες, είναι σίγουρα ένα μεγάλο όφελος”. Με λίγα λόγια, αυτές οι σούπες είναι εύκολες, οικονομικές και πολύ θρεπτικές, ιδανικές για να κρατήσεις τις ιώσεις μακριά αυτόν τον χειμώνα.

Πηγή: shape.gr – Κωνσνατίνα Μερκούρη