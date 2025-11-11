Τρεις νέοι απινιδωτές από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος σε Μεσολόγγι και Θέρμο

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος παρέδωσε τρεις απινιδωτές σε Μεσολόγγι και Θέρμο, στο πλαίσιο του σχεδίου της για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θανάσης Μαυρομμάτης, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου της Περιφέρειας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.

Τόνισε ότι στόχος είναι να υπάρχουν απινιδωτές σε πολυσύχναστους χώρους, όπου συγκεντρώνεται καθημερινά πλήθος πολιτών, ώστε να μπορούν να σωθούν ανθρώπινες ζωές σε κρίσιμες στιγμές.

Σε σχετική ανάρτηση ο κ. Μαυρομμάτης αναφέρει:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος παρέδωσε σήμερα τρεις απινιδωτές

Στον Σύλλογο Υπαλλήλων Πρωτοδικείου Μεσολογγίου

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας

Και στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου

Πρόκειται για μια ουσιαστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της ετοιμότητας και την άμεση παροχή πρώτων βοηθειών σε πολυσύχναστους χώρους και υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και την Διευθύντρια μας Αθήνα Σταμούλη, στο πλαίσιο του σχεδίου της Περιφέρειας για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ:

Σύντομα θα παραδοθούν ακόμη δύο απινιδωτές !

Παρόντες στην παράδοση και ο Περιφερειακός σύμβουλος Γιώργος Κοντογιάννης , Νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας Κώστας Ζησιμόπουλος στηρίζοντας ενεργά την κοινή προσπάθεια.

Με συνέπεια, σχεδιασμό και συνεργασία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αποδεικνύει στην πράξη ότι η πρόληψη και η προστασία του πολίτη αποτελούν προτεραιότητα σε κάθε της βήμα