Τρεις νέες διαδικτυακές διαλέξεις από την Αστρονομική & Αστροφυσική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδος “Ηρακλής”

Για το τελευταίο 3μηνο του 2021

Στο πλαίσιο της ετήσιας γιορτής της παγκόσμιας ημέρας διαστήματος (4-10 Οκτωβρίου ετησίως) World Space Week και εν όψη της επικείμενης εκτόξευσης στις 18/12/2021 του νεου και πολυ-αναμενόμενου διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb Space Telescope (JWST), ξεκινάμε την πρώτη διαδικτυακή διάλεξη με θέμα την Κοσμολογία την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 7μ.μ.

Τίτλος διάλεξης: Κοσμολογικός πληθωρισμός και Πολυ – Σύμπαν: Μια προσωπική Θεώρηση.

Ομιλητής: Δρ. Δημοσθένης Καζανάς

Αστροφυσικός στο Κέντρο διαστημικών πτήσεων της NASA Goddard & αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

H διαδικτυακή διάλεξη θα προβληθεί ζωντανά σε απευθείας σύνδεση από το Greenbelt, Maryland των ΗΠΑ

Λίγα λόγια για τον ομιλητή και τη διάλεξη:

Ο Δημοσθένης Καζάνας είναι αστροφυσικός και εργάζεται στο Κέντρο διαστημικών πτήσεων Γκόνταρντ της NASA. Ήταν από τους πρώτους που την δεκαετία του 1980 ερεύνησε τη θεωρία του πληθωρισμού, μια θεωρία που εξηγεί την επέκταση του σύμπαντος.

Μίλησε για πληθωριστική διαστολή του σύμπαντος, πριν από τον Alan Guth, στην εργασία του με τίτλο “Dynamics of the universe and spontaneous symmetry breaking”. Πρόσφατα, υπήρξε μέλος μιας ερευνητικής ομάδας που ανακάλυψε πως οι ισχυροί άνεμοι από τις μαύρες τρύπες έχουν μαγνητική προέλευση.

Γεννήθηκε το 1950 στη Καβάλα. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό και διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου το 1975 και 1978 αντίστοιχα.

Το 1973, ξεκίνησε να εργάζεται ως βοηθός καθηγητή, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Διατήρησε αυτή τη θέση έως και τον Δεκέμβριο του 1975. Υπήρξε επίσης ακαδημαϊκός επισκέπτης στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας, για ένα μήνα από τον Μάρτιο του 1987 έως και τον Απρίλιο, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον Ιανουάριο του 1995 και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από τον Ιούλιο του 1996 έως και τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Το 1980, παρουσίασε την εργασία “Dynamics of the Universe and Spontaneous Symmetry Breaking” (Δυναμική του Σύμπαντος και Αυθόρμητη διακοπή συμμετρίας). Πρόκειται για μια αρχική εκτίμηση του πώς επεκτάθηκε το σύμπαν. Μαζί με τον Alan Guth, παρουσίασαν τη λέξη πληθωρισμός που εξηγούσε την ανυπαρξία μαγνητικών μονοπωλίων.

Τη περίοδο 1980-1982, εργάστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών / Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας NAS/NRC και από το 1982 έως και το 1988 εργάστηκε ως ερευνητικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Μαίρυλαντ.

Από τότε έως και σήμερα, ο Δημοσθένης Καζάνας εργάζεται στο Κέντρο διαστημικών πτήσεων Γκόνταρντ της NASA και θεωρείται από τους πιο σημαντικούς ερευνητές της NASA. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Αστροφυσική Υψηλής Ενέργειας, τη Βαρυτική Κατάρρευση και τις Εναλλακτικές Θεωρίες Βαρύτητας.

Πρόσφατα, ο Έλληνας αστροφυσικός και ο αστρονόμος Ιωάννης Κοντόπουλος ήταν μέλη μίας μεγάλης ομάδας ερευνητών που ανακάλυψαν πως οι ισχυροί άνεμοι του διαστήματος προέρχονται από τη τεράστια ενέργεια που προκαλούν τα μαγνητικά πεδία των μαύρων τρυπών. Τα αποτελέσματα των ερευνών τους δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό “Nature Astronomy”. Η μελέτη δείχνει ότι η ίδια η δημιουργία του δίσκου προσαύξησης γύρω από μια μαύρη τρύπα είναι μια μαγνητική διαδικασία, η οποία στη συνέχεια γεννά τους ανέμους μέσα από διάφορες μαγνητο-υδροδυναμικές διαδικασίες.

Ο Δημοσθένης Καζάνας έχει κάνει περισσότερες από 150 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, έχει κερδίσει πολλές υποτροφίες και βραβεία για τις έρευνές του και έχει πάρει μέρος σε πολλά συνέδρια ως επίτιμος καλεσμένος ή κεντρικός ομιλητής.

