«Τρέχουν» κανονικά τα ραντεβού μέσω «1566» στο Νοσοκομείο Αγρινίου - Τι λένε στη «Σ» Σερασκέρης και Αγραφιώτης

Προς τη σωστή κατεύθυνση φαίνεται ότι τρέχουν τα ραντεβού με τους γιατρούς στο Νοσοκομείο Αγρινίου μέσω του «1566».

Τι αναφέρουν στην εφημερίδα «Συνείδηση» ο διοικητής του Νοσοκομείου Αγρινίου Μιχάλης Σερασκέρης και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου Γιώργος Αγραφιώτης.

«Κομμάτι» της καθημερινότητάς μας αποτελεί πλέον η χρήση του δωρεάν τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1566, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον καθένα κάθε φορά που επιθυμεί να κλείσει ραντεβού με ιατρό σε δημόσιο Νοσοκομείο ή άλλη δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η λειτουργία του αριθμού αυτού σύμφωνα με υγειονομικούς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ αναμένεται να βελτιωθεί περεταίρω, καθώς σιγά – σιγά ξεπερνιούνται κάποιες δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του στις αρχές Οκτωβρίου. Μέσα από τη χρήση του τηλεφωνικού αυτού αριθμού επιτυγχάνεται η ισότιμη πρόσβαση των πολιτών για να κλείσουν ραντεβού με γιατρό.

Ήδη από το Υπουργείο Υγείας γίνεται λόγος για «μεταρρύθμιση», ενώ ο αρμόδιος υπουργός Υγείας Άδ. Γεωργιάδης, σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε ότι «μέχρι την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, είχαμε ημερησίως 40.000 τηλέφωνα. 17 μέρες μετά την έναρξη της νέας μεταρρύθμισης, είμαστε τέσσερις φορές πάνω από τις αρχικές προβλέψεις. Ακόμα δεν έχει απορροφηθεί η ανάγκη του κόσμου για ραντεβού. Έχουν κλειστεί περίπου μισό εκατομμύριο ραντεβού. Μιλάμε για συγκλονιστικά νούμερα».

«Ο Έλληνας με τις μεταρρυθμίσεις που κάναμε το τελευταίο διάστημα, έχει την ευκολότερη πρόσβαση σε ειδικευμένο γιατρό της αρεσκείας του στον κόσμο. Δωρεάν και γρήγορα» πρόσθεσε ο Υπουργός.

Στο Νοσοκομείο Αγρινίου έδωσαν όλοι οι γιατροί, χωρίς καμία εξαίρεση, τα 12 ραντεβού την εβδομάδα που υποχρεούνται από το νόμο, με αποτέλεσμα πλέον και οι νοσοκομειακοί γιατροί να έχουν μπει πλέον στο «παιχνίδι» μαζί με τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Αγρινίου και τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου Μιχαήλ Σερασκέρης, μιλώντας στη «Σ», σημείωσε: «Το 1566 είναι ένας μοντέρνος τρόπος να κλείνουμε τα ραντεβού και αυτό, γιατί προβλέπει τρεις τρόπους για να κλείνουμε τα ραντεβού. Ο ένας τρόπος μέσω της εφαρμογής «my health» που μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης, αρκεί να είναι εξοικειωμένος με το internet ή με τις εφαρμογές στο κινητό του, ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω της πλατφόρμας «finddoctors.gov.gr» από την οποία μπορούμε να βρούμε ποιος γιατρός είναι σε ποια ειδικότητα και σε ποιο νοσοκομείο και ο τελευταίος τρόπος είναι με το τηλέφωνό μας καλώντας τον τετραψήφιο αριθμό 1566, ο οποίος εξυπηρετεί κατά προτεραιότητα πολίτες απ’ όλη την χώρα.

Έτσι υπάρχει μια αντικειμενικότητα στα ραντεβού, δεν θέλουμε δηλαδή να υπάρχουν παρεμβάσεις από κανέναν και όλοι οι πολίτες να έχουν ίσα δικαιώματα στο να κλείσουν ένα ραντεβού σε ένα Νοσοκομείο.

Αυτή η προσπάθεια στο Νοσοκομείο Αγρινίου καλωσορίστηκε απ’ όλους τους γιατρούς, έδωσαν όλοι τα 12 ραντεβού την εβδομάδα που υποχρεούνται από το νόμο, χωρίς καμία εξαίρεση, και έτσι το Νοσοκομείο Αγρινίου συμβάλει καθοριστικά κι αυτό στο να διατηρούνται οι ευκαιρίες στους πολίτες να βλέπουν ένα γιατρό του εθνικού συστήματος υγείας».

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου Γιώργος Αγραφιώτης μιλώντας στη «Σ» επεσήμανε: «Το 1566 σε γενικές γραμμές είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Στην αρχή πάντα υπάρχουν παράπονα, διότι όταν κάτι ξεκινά από την αρχή υπάρχουν δυσλειτουργίες. Πάντα κατά τις πρώτες ημέρες δεν μπορεί κανείς να αξιολογήσει ένα σύστημα αν λειτουργεί σωστά ή όχι.

Κατά το πρώτο διάστημα υπήρχε αναμονή στο 1566, αλλά λόγω της αναμονής που υπήρχε σου έδινε τη δυνατότητα να σε καλέσουν πίσω οι εργαζόμενοι του τετραψήφιοι τηλεφωνικού αριθμού. Όντως έτσι έγινε. Είχα καλέσει το πρωί και με είχαν καλέσει πίσω αργά το απόγευμα, αλλά όντως το ραντεβού κλείστηκε μέσω του 1566.

Κατά το πρώτο διάστημα μπορούσες να κλείσεις ραντεβού με γιατρό για το Νοσοκομείο του Αγρινίου, αλλά τότε τουλάχιστον δεν υπήρχε πρόσβαση για να κλείσεις εργαστηριακές εξετάσεις. Θεωρώ όμως ότι σταδιακά θα μπει και η δυνατότητα αυτή, αν δεν έχει ήδη μπει.

Υπάρχει όμως ένα ζήτημα που ανακύπτει και σχετίζεται με τα προσωπικά δεδομένα. Και τι ακριβώς εννοώ. Δεν μπορεί να κλείσει από μόνος του κάποιος ραντεβού για την μητέρα του ή τον πατέρα του, για παράδειγμα. Πρέπει κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής κλήσης να είναι εκεί και ο άμεσα ενδιαφερόμενος για το ραντεβού για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία και να συμφωνήσει με το ραντεβού. Σ’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα, διότι, εκτός από τους ηλικιωμένους για τους οποίους καλούν για ραντεβού τα παιδιά τους ή τα εγγόνια τους ή τα ανίψια τους υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν μπορούν να επικοινωνήσουν ουσιαστικά.

Πιστεύω όμως ότι θα ομαλοποιηθεί περεταίρω η κατάσταση σύντομα με τον τετραψήφιο αυτό τηλεφωνικό αριθμό και τότε θα φανεί πως είναι προς την σωστή κατεύθυνση η δημιουργία του.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε και τη σπουδαιότητα της πλατφόρμας «my health», η οποία είναι στην ίδια κατεύθυνση και είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο. Έχεις άμεση πρόσβαση στο ιστορικό σου, δεδομένου ότι μπαίνεις με τους κωδικούς taxis. Βλέπεις δηλαδή όλες τις παλιές εξετάσεις σου και γενικότερα ότι έχει ψηφιοποιηθεί και έχει ανέβει σχετικά με το ιστορικό σου. Η πλατφόρμα αυτή είναι μεγάλη αλλαγή προς το καλύτερο, αποτελεί επανάσταση».

Κώστας Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»