«Τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ» σημαίνει στηρίζω το συνάνθρωπο – Στηρίζουμε τα συσσίτια της Μητρόπολης

Στη φετινή γιορτή του αθλητισμού, στο «Τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ» στηρίζουμε έμπρακτα τα συσσίτια της Μητρόπολης. Με αυτή την προτροπή η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Αγρινίου καλούν τους συμμετέχοντες στην 8η αθλητική διοργάνωση. Μέσω των συσσιτίων οι συνάνθρωποί μας δέχονται την έμπρακτη στήριξη και αγάπη του Χριστού στις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά.

Ο αγώνας δρόμου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 στις 11:00’ το πρωί, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Πλατεία Δημοκρατίας στο Αγρίνιο.

Τόσο κατά την ημέρα του αγώνα στην Πλατεία Δημοκρατίας, όσο και κατά την διάρκεια των εγγραφών και παραλαβής των αριθμών στο ισόγειο του Παπαστρατείου Μεγάρου Αγρινίου (από Τετάρτη 12 έως Παρασκευή 14 Νοεμβρίου και ώρες 18.00’ έως 21.00’ και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου και ώρες 10.00’ – 13.00’), θα υπάρχει η δυνατότητα ενίσχυσης των συσσιτίων από όσους επιθυμούν να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διαρκείας, όσπρια και ρύζι.

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στους διοργανωτές για την συγκινητική και όμορφη αυτή πρωτοβουλία, που αποδεικνύει την αλληλεγγύη και την συναντίληψη που θα πρέπει να διακρίνει όλους τους τοπικούς φορείς στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και την έμπρακτη συμπαράσταση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός θα παραστεί στην έναρξη του αγώνα δρόμου το πρωί της Κυριακής και θα ευλογήσει την αθλητική αυτή διοργάνωση. Προτρέπουμε όλους και ειδικότερα τα αγόρια και τα κορίτσια που συμμετέχουν στις ενοριακές κατηχητικές συνάξεις της τοπικής μας Εκκλησίας να λάβουν μέρος στην αθλητική αυτή διοργάνωση που στέλνει το μήνυμα του «ευ αγωνίζεσθαι» και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αφού ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής, αλλά και προσφοράς προς τον συνάνθρωπό μας.