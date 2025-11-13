«Τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ»: Γιορτή αθλητισμού στο Αγρίνιο για φιλανθρωπικό σκοπό

Γιορτή για το Αγρίνιο το «Τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ», που διεξάγεται για 8η χρονιά από τη ΓΕΑ με τη συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αγρινίου, αναμένεται με εκατοντάδες συμμετοχές κάθε ηλικίας και φέτος, ενώ θα συγκεντρωθούν τρόφιμα για τα συσσίτια της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Καιρού επιτρέποντος (με την πρόγνωση να είναι καλή) και με εκατοντάδες συμμετοχές ατόμων κάθε ηλικίας, αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο την ερχόμενη Κυριακή μια από τις άκρως επιτυχημένες διοργανώσεις της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου (ΓΕΑ), το «Τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ»!

Η διοργάνωση έχει μη ανταγωνιστικό χαρακτήρα, ενώ δεν απαιτείται κάποιο κόστος συμμετοχής σε αυτή.

Ειδικότερα, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να διανύσουν μια απόσταση στο κέντρο της πόλης (3χλμ) δίχως χρονομέτρηση, με σημείο εκκίνησης και τερματισμού την Πλατεία Δημοκρατίας.

Βασικός σκοπός της διοργάνωσης είναι η προώθηση του αθλητισμού και της συμμετοχής, κυρίως δε, των οικογενειών και των μικρών παιδιών.

Βέβαια, η διοργάνωση διαθέτει όλα αυτά τα χρόνια και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Φέτος θα συγκεντρωθούν τρόφιμα για τα συσσίτια της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας και γι’ αυτό στο πλαίσιο της έναρξης της διοργάνωσης θα παραστεί στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου μ Μητροπολίτης κ.κ. Δαμασκηνός για να ευλογήσει τους συμμετέχοντες.

Και φέτος οι ενδείξεις που έχουν οι διοργανωτές για τις συμμετοχές είναι πολύ ενθαρρυντικές! Να τονίσουμε ότι όλες τις χρονιές της διοργάνωσης οι συμμετέχοντες ξεπερνούσαν κατά πολύ τα 1.000 άτομα και αυτή η εκτίμηση υπάρχει και για φέτος.

Ο Πρόεδρος της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, Ανδρέας Μπρέσιακας, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση», για την σπουδαία διοργάνωση του «Τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ» τόνισε:

«Διεξάγεται για 8 η χρονιά φέτος η διοργάνωση της ΓΕΑ. Πρόκειται ουσιαστικά για έναν λαϊκό αγώνα δρόμου και γι αυτό είναι δωρεάν. Ο αγώνας αυτός απευθύνεται σε όλους, μικρούς και μεγάλους, αλλά και οικογένειες και γι’ αυτό όλα αυτά τα χρόνια η συμμετοχή είναι μαζική. Η διοργάνωση έχει καταφέρει να «κατεβάζει» στο κέντρο ολόκληρες οικογένειες και παρέες, οι οποίες τρέχουν για να ζήσουν τη στιγμή και την εμπειρία.

Η απόσταση που καλύπτει το «τρέχω, βαδίζω ποδηλατώ» θεωρούμε πως είναι βατή για όλους. Είναι 3 χλμ. όπου η απόσταση αυτή απευθύνεται τόσο σε προχωρημένους, όσο και σε αρχάριους. Πάντα, όπως και φέτος, η πρώτη εκκίνηση αφορά τα ποδήλατα και τα ρόλερς και στη συνέχεια, η δεύτερη εκκίνηση, αφορά τους δρομείς και τους περιπατητές.

Κάθε φορά το «τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ» διεξάγεται για κάποιο σκοπό. Φέτος αποφασίσαμε να στηρίξουμε τα συσσίτια της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Υπάρχουν συνάνθρωποί μας που έχουν ανάγκη και πρέπει να βρισκόμαστε δίπλα τους, ενώ πρέπει συνάμα να σκεφτούμε ότι ο καθένας μας, από την μια μέρα στην άλλη, μπορεί να βρεθεί στη θέση των συνανθρώπων μας αυτών.

Συνεπώς, καλούμε όλον τον κόσμο, συμμετέχοντες στη διοργάνωση και μη, να προσφέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας. Τα τρόφιμα αυτά ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να τα φέρει στο Παπαστράτειο Μέγαρο από την Τετάρτη 12.11.25 μέχρι και την Παρασκευή 14.11.25 μεταξύ 18:00 και 21.00, καθώς και το Σάββατο 15.11.25 μεταξύ 10:00 και 13:00, αλλά και πριν την έναρξη του αγώνα στην πλατεία Δημοκρατίας.

Οι συμμετοχές ήδη πάνε καλά και φέτος. Ουσιαστικά οι περισσότερες εγγραφές γίνονται δια ζώσης στο Παπαστράτειο Μέγαρο και στην πλατεία Δημοκρατίας, αν και υπάρχει και ηηλεκτρονική επιλογή για όσους ενδιαφέρονται μέσα από την ιστοσελίδα της ΓΕΑ. Το θετικό είναι ότι πως φέτος υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και από Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων Σχολείων του Αγρινίου. Η συμμετοχή ήταν πάντα μεγάλη. Ξεπερνούσαμε και ξεπερνάμε τις 1.000 συμμετοχές και θεωρούμε πως στο ίδιο επίπεδο θα κινηθούμε και φέτος.

Η αρχή της διαδρομής θα γίνει στην πλατεία Δημοκρατίας, οι συμμετέχοντες μέσω της οδού Μπαιμπά θα οδηγηθούν στην οδό Δήμου Τσέλιου, θα περάσουν την Ηρώων Πολυτεχνείου και την οδό Καλυβίων, θα διέλθουν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου και μετά θα καταλήξουν και πάλι στην πλατεία Δημοκρατίας μέσω της οδού Παπαϊωάννου.Το «τρέχω, βαδίζω, ποδηλατώ» γίνεται από την ΓΕΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα και το Δήμο Αγρινίου».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»