Τραυματίστηκε 12χρονος στην Πάτρα: 17χρονοι πέταξαν κροτίδα σε σχολείο και συνελήφθησαν

Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι στην Πάτρα, οι οποίοι πέταξαν κροτίδα σε προαύλιο σχολείου, που ήταν γεμάτο μαθητές, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 12χρονου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης (26.11.25) στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δύο 17χρονοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, επικίνδυνη σωματική βλάβη, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, οι δύο κατηγορούμενοι, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Πάτρας, μετέβησαν μέσα σε σχολικό συγκρότημα, όπου έριψαν, μπροστά από αίθουσα εργαστηρίου, μια κροτίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί 12χρονος μαθητής στο αυτί και να διακομισθεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.