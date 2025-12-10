Τραβούν το ενδιαφέρον «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων» – Μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου οι προβολές στον «Άνεσις» του Αγρινίου

Αρκετός κόσμος έχει παρακολουθήσει στο Αγρίνιο την ταινία «Τα κάλαντα των Χριστουγέννων» που ταιριάζει «γάντι» με την εποχή που διανύουμε.

Από την Πέμπτη 11 έως και την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, θα προβάλλεται στις 7:30 μ.μ. καθημερινά εκτός από την Τρίτη που η προβολή θα πραγματοποιηθεί στις 7:00 μ.μ.

Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων είναι μια συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών να ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων.

Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων ακολουθούν την περιπέτεια για όλη την οικογένεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : Χρήστος Κανάκης

ΗΘΟΠΟΙΟΙ : Ορέστης Χαλκιάς, Κώστας Κορωναίος, Λώρης Λοϊζίδης, Αμαλία Καβάλη, Γιάννης Μπέζος, Τάσος Παλαντζίδης, Κωνσταντίνος Δανίκας, Γιούλικα Σκαφιδά, Δημήτρης Καπετανάκος

Δείτε το trailer:

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€