Τραβούν «χειρόφρενο» τα ταξί στο Αγρίνιο – Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι αυτοκινητιστές στις 2 και 3 Δεκεμβρίου

Χειρόφρενο και στο Αγρίνιο για δυο μέρες, στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, τραβούν οι οδηγοί των ταξί, ώστε να αναδείξουν τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν και στον κλάδο τους.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο sinidisi.gr, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ραδιοταξί Αγρινίου, Αλέξανδρος Μπάδας την Τρίτη και την Τετάρτη, τα ταξί θα μείνουν ακινητοποιημένα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπάδα, παρά το γεγονός ότι έχουν συζητήσει τα αιτήματά που αφορούν την καθημερινότητα και τις συνθήκες στον κλάδο τους με τους αρμόδιους υπουργούς και έχουν λάβει διαβεβαιώσεις ότι θα ικανοποιηθούν, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη, κάτι που τους οδήγησε στην απόφαση αυτή, για την πανελλαδική απεργία.

Σημειώνεται ότι παρά την κινητοποίηση θα υπάρχουν ταξί επιφυλακής για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Σε αυτή την περίπτωση ο κόσμος πρέπει να καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο του Ραδιοταξί Αγρινίου για να ενημερωθεί και να εξυπηρετηθεί.

Τα τηλέφωνα που μπορεί να καλέσει κάποιος είναι: 2641 0 44616, 2641 0 32 800 ή στα κινητά 697 9 140 540, 695 0 440 340 και στο 690 9 70 35 35).

Ειδικότερα, ο κ. Μπάδας επεσήμανε:

«Συμμετέχουμε στην απεργία. Θα υπάρχουν ταξί επιφυλακής για να εξυπηρετηθούν οι συνάνθρωποί μας που για παράδειγμα αντιμετωπίζουν προβλήματα υγεία και πρέπει να μετακινηθούν ή για άλλους εξίσου σοβαρούς λόγους. Η απεργία έγινε για πολλούς και σοβαρούς λόγους όπως για παράδειγμα το φορολογικό, το οποίο μας έχει τσακίσει. Δεν είναι δυνατόν να φορολογείται το ίδιο ο επαγγελματίας του Αγρινίου, των Χανιών, της Μυκόνου, της Αθήνας κλπ. Είναι εξαιρετικά άδικο, γιατί δεν υπάρχει ο ίδιος τζίρος. Αυτό πρέπει να το αντιληφθεί η κυβέρνηση και να δώσει λύση. Επίσης, ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα που ταλανίζει τον κλάδο μας είναι ότι ενώ παντού υπάρχουν ανατιμήσεις, τα ταξί έχουν πολλά χρόνια να πάρουν αύξηση. Αν αναλογιστεί κανείς τις αυξήσεις στα καύσιμα και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που είναι δύο βασικοί παράγοντες για τα ταξί μας και όταν αναλογιστεί τα έξοδα αυτά, θα καταλάβει σε πόσο δύσκολη θέση βρισκόμαστε.

Πρόβλημα αποτελεί επίσης το ότι από το 2026 όποιος επαγγελματίας της Αθήνας πρέπει να αντικαταστήσει το ταξί του πρέπει να πάρει ηλεκτρικό. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, άρα πρέπει να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του κλάδου μας, γιατί αυτό σιγά – σιγά θα έρθει και στο Αγρίνιο και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, ακόμη και πρακτικά. Σε πολλές περιπτώσεις ένα ταξί ανήκει σε δύο ιδιοκτήτες, συνεπώς ακόμη και η φόρτιση παίζει ρόλο και αποτελεί πρόβλημα για τον επαγγελματία που πρέπει να κινείται συνεχώς με το ταξί του. Ποιος θα το φορτίσει για παράδειγμα.

Μέγιστο ζήτημα για τον κλάδο μας, για το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτε, όπως τίποτε δεν έχει κάνει και για όλους τους λόγους που μας οδήγησαν στην πανελλαδική απεργία, είναι η συνεχής εξάπλωση των μεγάλων εταιριών. Οι μεγάλες εταιρίες εξαπλώνονται συνεχώς και εμείς δεν έχουμε καμία υποστήριξη από το Υπουργείο Μεταφορών και την Κυβέρνηση. Υπάρχουν πολλά ζητήματα για τα οποία έχουμε λάβει δεσμεύσεις από το υπουργείο και την κυβέρνηση και δεν υπάρχει καμία στήριξη ουσιαστικά. Συνεπώς, μετά τη διήμερη αυτή απεργία θα εκτιμήσουμε το αποτέλεσμά της, ποια στάση θα τηρήσει η κυβέρνηση και θα πράξουμε ανάλογα. Αν δούμε ότι συνεχίζεται από την κυβέρνηση η παροιμία «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα» εννοείται θα κινητοποιηθούμε και πάλι και δεν αποκλείεται να κινητοποιηθούμε δυναμικότερα».

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας είναι οι εξής:

-Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.

-Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.

-Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ.

-Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.

-Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

-Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.

-Αναπροσαρμογή τιμολογίου.

-Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

-Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το

-Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων.

Κώστας Χονδρός