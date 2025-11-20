Τραπεζιώτης για την έκθεση του Καφρίτσα – «Η φωτογραφία θέτει ένα ζήτημα ορατότητας»

Στην έκθεση φωτογραφίας του Χάρη Καφρίτσα στο Αγρίνιο, παρεβρέθηκε ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Αγρίνιο – Ανοικτό και Πράσινο», Δημήτρης Τραπεζιώτης.

Η ανακοίνωση:

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΑΓΡΙΝΙΟ – ΑΝΟΙΧΤΟ & ΠΡΑΣΙΝΟ» κ. Δημήτρης Τραπεζιώτης παρευρέθηκε στα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας του Χάρη Καφρίτσα με τίτλο «Ψυχές & Σώματα», που έγιναν την Τετάρτη το απόγευμα στη Δημοτική Αγορά Αγρινίου. Ο Δημήτρης Τραπεζιώτης αφού συνεχάρη το Χάρη Καφρίτσα για την προσωπική του έκθεση φωτογραφίας δήλωσε τα εξής:

«Η Φωτογραφία θέτει ένα ζήτημα ορατότητας, του τρόπου δηλαδή που προσεγγίζει ο δημιουργός τον κόσμο , αποκρυπτογραφεί την πραγματικότητα και βλέπει πίσω από το προφανές. Οι εικόνες του Καφρίτσα αλληλεπικαλύπτονται ως παλίμψηστο όπου το παριστώμενο φέρνει τα σημάδια του παρελθόντος. Κάθε φωτογραφία είναι και μια στάση που μας καλεί να αναστοχαστούμε τη σχέση μας με το χώρο, το χρόνο και τον άλλον ως ολότητα, εν σώματι και ψυχή και αυτό ο Καφρίτσας το καταφέρνει άριστα».