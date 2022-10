Η Τράπεζα Πειραιώς διευρύνει το πρόγραμμα EQUALL με το Women in Agriculture

Η Τράπεζα Πειραιώς διευρύνει το πρόγραμμα EQUALL στον τομέα της Αγροδιατροφής και του Αγροτουρισμού, με το Women in Agriculture και προχωράει στην επιμόρφωση των γυναικών με τη συμβολή Καθηγητών της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και του Alba Graduate Business School, The American College of Greece.