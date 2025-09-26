Τραμπ: «Πιστεύω ότι έχουμε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα»

Σε δηλώσεις προχώρησε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας ότι βρίσκεται κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια την Παρασκευή (26/9) σε δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για να παρακολουθήσει το τουρνουά γκολφ Ryder Cup στη Νέα Υόρκη, αναφέρει το Reuters.

🚨BREAKING: President Trump claims "I think we have a deal" to release Hamas hostages and end the Gaza war. The President of Peace will bring the hostages home. pic.twitter.com/XShLQSHANG

— Aaron Dibert (@dibert_aaron) September 26, 2025

«Πιστεύω πως έχουμε μια συμφωνία» στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρουσίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο σε μουσουλμάνους ηγέτες, όπως και στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο», υποσχέθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από τον Λευκό Οίκο.

Η υπόσχεση σε Άραβες ηγέτες για τη Δυτική Όχθη

Και μπορεί στη χθεσινή συνάντηση με τον Ερντογάν ο Τραμπ να μην έκανε καμία αναφορά στη θέλοντας να αποφύγει κάθε είδους δημόσια κριτική, ωστόσο την Τρίτη (23/9) είχε υποσχεθεί στους Άραβες ηγέτες κατά τη διάρκεια συνάντησης τους ότι δεν θα επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με έξι άτομα που έχουν γνώση για τα όσα συζητήθηκαν.

Ωστόσο, η εκεχειρία για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς δεν είχε επιβεβαιωθεί.

Πηγή: cnn.gr