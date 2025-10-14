Τραμπ για Χαμάς: «Δεν παίζω παιχνίδια, αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς»

Συνομιλία με τη Χαμάς είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι η οργάνωση των διαβεβαίωσε ότι θα αφοπλιστεί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι στον Λευκό Οίκο ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, διαφορετικά η ένοπλη οργάνωση θα αφοπλιστεί με τη βία.

«Αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και αυτό θα συμβεί γρήγορα και ίσως βίαια», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες με τη Χαμάς έγιναν «από τους ανθρώπους μου» σε υψηλό επίπεδο.

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου για τη Γάζα, δηλώνοντας πως «ξεκινά αυτή τη στιγμή».

Αναφερόμενος στην Ισπανία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε δυσαρεστημένος με την κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ, κάνοντας λόγο ακόμη και για επιβολή εμπορικών κυρώσεων στη χώρα της Ιβηρικής, λόγω της άρνησής της να αυξήσει το ποσοστό στον προϋπολογισμό της για την άμυνα, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε, επίσης, τη συνάντηση που θα έχει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή, την τρίτη από την ημέρα που έγινε κάτοικος του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ξεκάθαρα ότι θα μιλήσουν για τους πυραύλους Tomahawk, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τις προθέσεις ή τις αποφάσεις του, ενώ αναφέρθηκε και στον Βλαντιμίρ Πούτιν. «Ο Ζελένσκι θα ήθελε να έχει τους Tomahawk. Με τον Πούτιν είχα καλή σχέση. Απλά, όμως, δεν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος».

Πηγή: skai.gr