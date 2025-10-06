Τραγωδία στον Βόλο: Άνδρας πνίγηκε από το φαγητό του, έπαθε ανακοπή και πέθανε

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην παραλία του Βόλου, όταν ένας μεσήλικας άνδρας έχασε τη ζωή όταν πνίγηκε από το φαγητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews.gr, ο άτυχος άνδρας πνίγηκε από το φαγητό που κατανάλωνε και υπέστη ανακοπή. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, ο άνδρας είχε ήδη καταλήξει.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στους κατοίκους της περιοχής.

protothema.gr