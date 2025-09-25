Τραγωδία στον Τριπόταμο Ευρυτανίας: Άνδρας 79 ετών βρέθηκε νεκρός δίπλα σε καραμπίνα

Τραγωδία στον Τριπόταμο Ευρυτανίας, με άνδρας 79 ετών που βρέθηκε νεκρός δίπλα σε καραμπίνα μέσα στο σπίτι του.

Νεκρός μέσα στο σπίτι του στον Τριπόταμο Ευρυτανίας βρέθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης ένας 79χρονος. Τον άτυχο άνδρα εντόπισε η ταχυδρόμος του χωριού, όταν πήγε να αφήσει την αλληλογραφία. Στο σημείο ειδοποιήθηκαν άμεσα οι Αρχές, με αστυνομικούς και ασθενοφόρο να φτάνουν λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο δωμάτιο όπου βρέθηκε ο 79χρονος εντοπίστηκε μία κυνηγετική καραμπίνα. Ο ηλικιωμένος, το τελευταίο διάστημα διέμενε στο Καρπενήσι με την κόρη του.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν άγνωστες και η Αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείεται κανένα σενάριο.

Η είδηση σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία, που παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις. Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα δώσουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Πηγή: evrytanika.gr