Τραγωδία στο Κρυονέρι Λαγκαδά: 30χρονη έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Κρυονέρι Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, καθώς μία 30χρονη έγκυος έχασε τη ζωή της μετά από ανακοπή καρδιάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το typosthes.gr, όλα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης (21/8), όταν η γυναίκα, με καταγωγή από το Κρυονέρι Λαγκαδά, έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις της στο σπίτι της λόγω ανακοπής καρδιάς.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Για την άμεση διακομιδή της στήθηκε «γέφυρα ζωής» με τη συνδρομή της Τροχαίας και του Αστυνομικού Τμήματος Λαγκαδά. Περιπολικό άνοιγε τον δρόμο προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει στο νοσοκομείο.

Η 30χρονη εισήχθη διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

protothema.gr