Τραγωδία στο Κιλκίς: 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε

Ένα τραγικό περιστατικό, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 40χρονος άνδρας, σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς.

Συγκεκριμένα, ένας 40χρονος κρεοπώλης, έχασε τη ζωή του όταν έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του.

Όπως αναφέρει το ειδήσεις.gr, μετά τον τραυματισμό του ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια στο “Γεννηματάς” της Θεσσαλονίκης.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη με αποτέλεσμα ο 40χρονος κρεοπώλης να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Η κηδεία του άτυχου κρεοπώλη θα γίνει σήμερα, Πέμπτη, στο χωριό του, το Μαυρονέρι.

thetoc.gr