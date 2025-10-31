Σάββατο, 1 Νοεμβρίου, 2025
Τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης: Μητέρα και γιος απανθρακώθηκαν από φωτιά σε σπίτι

Με νάιλον σακούλα στο κεφάλι η σορός του γιου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ασύλληπτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, καθώς μητέρα και γιος εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι μετά από φωτιά που σημειώθηκε σε σπίτι, ενώ ο δεύτερος γιος έπεσε από ύψος.

Νεκροί εντοπίστηκαν μάνα και γιος σε σπίτι, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την ίδια ώρα, ο δεύτερος γιος πήδηξε από ύψος και μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, ενώ φέρει σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έχει φθάσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες έγινε η τραγωδία.

Παράλληλα, την υπόθεση αναμένεται να διερευνήσει και η ΕΛ.ΑΣ., καθώς ο νεκρός γιος βρέθηκε με σακούλα στο κεφάλι.

Πηγή: tovima.gr

Φωτογραφίες αρχείο: Eurokinissi

