Τραγωδία στο Αφγανιστάν: Πάνω από 250 νεκροί και 500 τραυματίες από τον σεισμό των 6 βαθμών

Πάνω από 250 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν και τουλάχιστον 500 τραυματίστηκαν από τον σεισμό αργά το βράδυ της Κυριακής, όπως ανέφερε το υπουργείο Πληροφοριών της χώρας στο πρακτορείο Anadolu.

To αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) κατέγραψε τον σεισμό των έξι βαθμών στις 23:47 ώρα Αφγανιστάν σε απόσταση 27 χλμ. ανατολικά-βορειοανατολικά της πόλης Τζαλαλαμπάντ, ενώ όπως ανέφερε η δόνηση είχε εστιακό βάθος οκτώ χιλιομέτρων.

Αξιωματούχος του υπουργείου Πληροφοριών του Αφγανιστάν δήλωσε στο τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ότι έχουν αναφερθεί θύματα στις περιοχές Νουρ Γκαλ, Σαβκί, Βατπούρ, Μανογκί και Τσάπα Ντάρα της επαρχίας Κουνάρ.

Φόβοι για πολλά θύματα από τον σεισμό στο Αφγανιστάν

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών από τον φονικότερο από το 2023 σεισμό στη χώρα δεν είναι οριστικός καθώς οι Αρχές επικοινωνούν ακόμη με ντόπιους σε πολλές απόμερες περιοχές του Αφγανιστάν, ενώ σπεύδουν εκεί σωστικά συνεργεία.

Οι δρόμοι που οδηγούν στο Ντέβα Γκουλ στην περιοχή Σαβκί και στο Μαζάρ Ντάρα στην περιοχή Νουρ Γκουλ έχουν αποκλειστεί λόγω κατολισθήσεων, δυσχεραίοντας την προσπάθεια των συνεργείων διάσωσης να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές, πρόσθεσε.

Ντόπιοι έκαναν λόγο για έναν από τους πιο ισχυρούς σεισμούς που έχουν πλήξει το Αφγανιστάν. Ο εκπρόσωπος της προσωρινής διοίκησης της χώρας, Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ, επιβεβαίωσε ότι ο σεισμός προκάλεσε θύματα.

«Δυστυχώς, ο σεισμός προκάλεσε απόψε απώλειες ζωών και υλικές ζημιές σε ορισμένες από τις ανατολικές επαρχίες μας», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ο Μουτζαχίντ ανέφερε ότι τοπικοί αξιωματούχοι και κάτοικοι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης, με ομάδες υποστήριξης από τις κεντρικές και τις κοντινές επαρχίες του Αφγανιστάν να κατευθύνονται στην περιοχή. «Όλοι οι διαθέσιμοι πόροι θα χρησιμοποιηθούν για να σωθούν ζωές», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον δύο άλλοι σεισμοί μεγέθους 5,2 Ρίχτερ έπληξαν την ίδια περιοχή του Αφγανιστάν μετά τον ισχυρό σεισμό, σύμφωνα με το USGS.

Το Αφγανιστάν βρίσκεται σε ένα σεισμικό ρήγμα όπου συγκρούονται η ινδική και η ευρασιατική πλάκα και ως εκ τούτου είναι μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ασίας.

🔵 #Terremoto Forte scossa di magnitudo 6.0 nell'#Afghanistan orientale, vicino al confine con il Pakistan. Almeno 9 morti e 25 feriti a Nangarhar, ma l'alto numero di edifici fatiscenti nella zona fa temere che il numero delle vittime sia molto più alto pic.twitter.com/zolclIp9S2

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 1, 2025

Οι σεισμοί προκαλούν συχνά μεγάλες καταστροφές στις ανατολικές και βορειοανατολικές επαρχίες του Αφγανιστάν, όπου καταρρέουν εύκολα τα πλινθόκτιστα σπίτια και οι προσπάθειες διάσωσης επιβραδύνονται από το δυσπρόσιτο του εδάφους και τις κακές υποδομές. Τον Οκτώβριο του 2023, ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών έπληξε το δυτικό Αφγανιστάν, προκαλώντας τον θάνατο περίπου 1.500 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 2.000, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

