Τραγωδία στην Πορτογαλία: Τουλάχιστον 15 νεκροί από τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 15 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα 18 να τραυματιστούν.

Το τελεφερίκ συνδέει τις περιοχές Restauradores και Príncipe Real στη Λισαβόνα και είναι δημοφιλές στους τουρίστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε εκ των τραυματιών είναι σε σοβαρή κατάσταση ενώ 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί 3 ετών, έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Επτά από τους τραυματίες, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Sao Jose ενώ στο Santa Maria μεταφέρθηκαν άλλοι δύο.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως δύο βαγονέτα του τελεφερίκ βρέθηκαν για άγνωστη αιτία στην ίδια πορεία συγκρούστηκαν και έπεσαν από μεγάλο ύψος.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 3, 2025

::: NEW FOOTAGE ::: Derailment of Lisbon’s historic Gloria Funicular, also known as Elevador da Glória Initially reported with at least three fatalities and around 20 injuries, the death toll has now risen to at least 15, with 18 people injured pic.twitter.com/TLLf1m7BMF — DisasterAlert (@DisasterAlert2) September 3, 2025

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας, 56 άτομα βρίσκονται στο σημείο, υποστηριζόμενα από 22 οχήματα.

Carris: Τα πρωτόκολλα συντήρησης τηρούνται σχολαστικά

Η εταιρεία Carris, η οποία διαχειρίζεται το «Elevador da Glória», με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι «όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης εκτελέστηκαν και τηρήθηκαν, δηλαδή η γενική συντήρηση, η οποία πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. Οι ενδιάμεσες συντηρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια, πραγματοποιήθηκαν κανονικά το 2022 και το 2024».

Η διαχειρίστρια εταιρεία ανέφερε επίσης ότι «τα μηνιαία και εβδομαδιαία προγράμματα συντήρησης και οι καθημερινές επιθεωρήσεις έχουν τηρηθεί σχολαστικά» και πρόσθεσε ότι «ξεκίνησε αμέσως έρευνα, από κοινού με τις αρχές, για να προσδιοριστούν τα πραγματικά αίτια αυτού του ατυχήματος».

Έρευνα για το δυστύχημα

Το Γραφείο Πρόληψης και Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροσκαφών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (GPIAAF) ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για το δυστύχημα. «Το GPIAAF θα ξεκινήσει έρευνα, αλλά λόγω των περιορισμένων πόρων στον τομέα των σιδηροδρόμων, μόνο αύριο το πρωί θα ξεκινήσει η συλλογή στοιχείων από τον τόπο του δυστυχήματος».

Το τελεφερίκ, με χωρητικότητα έως 42 άτομα, είναι ένα από τα σύμβολα της Λισαβόνας και προσελκύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 3, 2025

«Είναι μια τραγική στιγμή για την πόλη μας»

Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, μίλησε στους δημοσιογράφους που βρισκόταν στον τόπο του δυστυχήματος, αναφέροντας πως «είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας». Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και συμπλήρωσε: «Η Λισαβόνα πενθεί, είναι μια τραγική στιγμή για την πόλη μας».

Ο Μοέδας εξήρε την ανταπόκριση των πυροσβεστών, οι οποίοι έλαβαν «την ειδοποίηση στις 18:08 και έφτασαν εδώ (στο σημείο του δυστυχήματος) στις 18:11». «Δυστυχώς, είναι πολύ σοβαρό. Είναι ένα δυστύχημα που δεν έπρεπε να είχε συμβεί», σημείωσε.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μαρσέλου Ρεμπέλου ντε Σόουζα, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για το δυστύχημα και εξέφρασε «τη συμπαράστασή του στις οικογένειες που επλήγησαν από αυτή την τραγωδία».

Επίσης, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, μέσω ανακοίνωσης που έστειλαν στα γραφεία των μέσων ενημέρωσης, εξέφρασαν τη «βαθιά τους θλίψη για το δυστύχημα που συνέβη σήμερα το απόγευμα στο τελεφερίκ της Gloria, στη Λισαβόνα, και εξέφρασαν τη βαθιά τους συγκίνηση και αλληλεγγύη προς τα θύματα και τις οικογένειές τους».

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή την κατάσταση και την ανταπόκριση των διαφόρων δημόσιων αρχών έκτακτης ιατρικής ανάγκης, των μονάδων υγείας, της πολιτικής προστασίας, των δυνάμεων ασφαλείας και των μεταφορών, στις οποίες δόθηκαν οδηγίες για την παροχή κάθε απαραίτητης υποστήριξης. Η κυβέρνηση βρίσκεται επίσης σε συνεχή επαφή και στενή συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο», αναφέρεται στη δήλωση.

Συλλυπητήρια από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Στο X, στα πορτογαλικά, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξέφρασε τη λύπη της για το δυστύχημα. «Με λύπη έμαθα για την εκτροχιασμό του διάσημου “Elevador da Glória”. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων».

protothema.gr