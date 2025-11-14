Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρή ανασύρθηκε ηλικιωμένη από τον βόθρο του σπιτιού της

Συγκλονίζει η τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (14/11) στο χωριό Μεγάλη Δοξιπάρα στην Ορεστιάδα, όπου μια γυναίκα ηλικίας περίπου 70 ετών έχασε την ζωή της, όταν έπεσε μέσα σε βόθρο στην αυλή του σπιτιού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, η άτυχη γυναίκα που έμενε μόνη της στο σπίτι, πήγε να δει την κατάσταση του βόθρου και υπό άγνωστες συνθήκες έπεσε μέσα. Την εντόπισε ο ένας από τους δυο γιους της, που εργάζεται στην Αθήνα και αυτές τις ημέρες βρισκόταν με άδεια στο χωριό. Όταν ξύπνησε, αναζήτησε την μητέρα του στο σπίτι, δεν την βρήκε και την αναζήτησε στην αυλή. Είδε τον βόθρο ανοιχτό και αντίκρισε τη μητέρα του να επιπλέει στα λύματα χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως τηλεφώνησε στην Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική, πέντε άνδρες της οποίας έφθασαν με δύο οχήματα στη Μεγάλη Δοξιπάρα και ανέσυραν την γυναίκα, αλλά δυστυχώς ήταν νεκρή, όπως διαπίστωσαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ. Η σορός της θα μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης για νεκροψία-νεκροτομή.