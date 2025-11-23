Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, 2025
Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας, που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε περιοχή ανάμεσα στα σύνορα των νομών Χανίων – Ρεθύμνου.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (22.11.25). Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τους πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο του ατυχήματος και λίγη ώρα αργότερα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου μεταφέρθηκε διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Για το περιστατικό στήθηκε μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική υπηρεσία ενώ άμεσα στον τόπο του συμβάντος έφτασε το ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Βάμου.

Για το περιστατικό έκανε και σχετική ανάρτηση η ΠΥ στο X:

Πηγή: ekriti.gr

Φωτογραφία αρχείο*

