Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 17χρονος οδηγός φορτηγού σε φρικτό τροχαίο

Ασύλληπτη τραγωδία στην Κρήτη με νεκρό ένα 17χρονο οδηγό φορτηγού που έχασε τη ζωή του σε φρικτό τροχαίο ατύχημα, μετά από εκτροπή του οχήματός του.

Ο νεαρός εγκλωβίστηκε στο όχημα, ενώ οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη να τον απεγκλωβίσουν.

Ο οδηγός του φορτηγού που έχασε τη ζωή του ήταν μόλις 17 ετών, λίγο πριν κλείσει τα 18 του.

Μάλιστα σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, φέρεται να έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, σε συγγενικό πρόσωπο του άτυχου νεαρού, μετά από τις έρευνες των Αρχών.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να επιχειρήσουν τον απεγκλωβισμό του, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ βρισκόταν σε ετοιμότητα για την άμεση μεταφορά του.

Πηγή: neakriti.gr