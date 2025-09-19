Τραγωδία στην Κρήτη: Ηλικιωμένη έπεσε σε υπόγεια δεξαμενη και σκοτώθηκε

Με τραγικό τρόπο έχασε την ζωή της μία ηλικιωμένη γυναίκα στη Σητεία Κρήτης, όταν έπεσε σε υπόγεια δεξαμενή και σκοτώθηκε ακαριαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής (19.9.25)όταν μια ηλικιωμένη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε σε υπόγεια δεξαμενή.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της πυροσβεστικής με δύο οχήματα και τέσσερις άντρες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Δυστυχώς όμως η ηλικιωμένη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τους πυροσβέστες με τους διασώστες να μην μπορούν να της δώσουν κάποια βοήθεια.

