Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρός 61χρονος σε κρουαζιερόπλοιο προερχόμενο από την Τουρκία

Τραγωδία σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο στην Κέρκυρα, λίγες ώρες πριν το τραγικό περιστατικό στον Πειραιά, όπου ένας 77χρονος Βρετανός τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός στην καμπίνα του.

Η Λιμενική Αρχή της Κέρκυρας ενημερώθηκε από τον ναυτικό πράκτορα ενός κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ζ) σημαίας Μάλτας το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι της Κέρκυρας προερχόμενο από το λιμάνι Κουσάντασι Τουρκίας, ότι ένας 61χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου) απεβίωσε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10), κατά τον ελλιμενισμό του Κ/Ζ στο λιμάνι του Κουσάντασι.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, ενώ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας

newsbomb.gr