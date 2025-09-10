Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρή 68χρονη που έπεσε σε πηγάδι - Είχε πάει στο χωράφι να ποτίσει

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κέρκυρα, με νεκρή μία 68χρονη γυναίκα που είχε πάει στο χωράφι για να ποτίσει και έπεσε σε πηγάδι 5 μέτρων.

Για την ανάσυρσή της στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η πτώση της, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οφείλεται σε ατύχημα. Η γυναίκα ξεκίνησε το πρωί από το σπίτι της για να πάει στο χωράφι της να ποτίσει. Το πηγάδι ήταν καλυμμένο κατά το ήμισυ με τσιμέντο και, όπως όλα δείχνουν, η 68χρονη πάτησε πάνω, το τσιμέντο υποχώρησε, με αποτέλεσμα την πτώση της. Το πηγάδι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ήταν γεμάτο νερό, με συνέπεια η γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Στο σημείο μετέβησαν τρία οχήματα της υπηρεσίας με 8 πυροσβέστες, που ανέσυραν, χωρίς τις αισθήσεις της, την 68χρονη, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: ertnews.gr